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Çavuşoğlu'ndan net mesaj!

Bakan Çavuşoğlu, “Benim derdim bürokratı mutlu etmek mi, millete hizmetkârlık etmek mi? Benim derdim Alanyalıları mutlu etmek. ‘Küçük olsun benim olsun’ zihniyeti halen yaşıyor. ‘Devlet hastanesi küçük kalacak, benim olacak’ anlayışı bitecek. Herkes haddini bilecek. Hiç kimse kendini vazgeçilmez zannetmesin" dedi

Çavuşoğlu'ndan net mesaj!

Bakan Çavuşoğlu, “Benim derdim bürokratı mutlu etmek mi, millete hizmetkârlık etmek mi? Benim derdim Alanyalıları mutlu etmek. ‘Küçük olsun benim olsun’ zihniyeti halen yaşıyor. ‘Devlet hastanesi küçük kalacak, benim olacak’ anlayışı bitecek. Herkes haddini bilecek. Hiç kimse kendini vazgeçilmez zannetmesin" dedi

24 Aralık 2017 Pazar 16:05
Çavuşoğlu'ndan net mesaj!
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ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Alanya Gençlik Kolları'nın Alanya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği kongrede konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başhekim değişikliği konusunda kamuoyunda çeşitli tartışmaları beraberinde getiren Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ne bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanesi konusunda çarpıcı mesajlar verdi. Bakan Çavuşoğlu, "Şimdi hedefimiz 2019. Önce Alanya’da belediyeyi kazanacağız, sonra Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan yapacağız, yine Antalya’ya yakışır bir şekilde Antalya’dan seçilecek milletvekillerinin çoğunu Ak Parti’den seçerek Ankara’ya göndereceğiz. Şu anda 7 milletvekiliyle sizleri temsil ediyoruz. Alanya’dan da 3 milletvekiliniz var” dedi.
'GENÇLERE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR'
Gençlere, proje odaklı çalışmalarını öğütleyen Bakan Çavuşoğlu, “Hızlı treni Antalya’ya nasıl götürebiliriz, iki havaalanını nasıl buluşturabiliriz, otoban projesini hayata nasıl geçireceğiz, yarın Akdağ kayak merkezi hayata geçtiği zaman kış turizmini Alanya’da nasıl güçlendirebiliriz, Alanya’da kongre turizmini nasıl hayata geçirebiliriz, tarımda daha iyisini nasıl yapabiliriz, ikinci bir hastaneyi Alanya’ya nasıl kazandıracağız, Kuşyuvası’nın tünellerini dağları delip yaptık, yolu Mahmutlar’a kadar nasıl getireceğiz? Biz, her ayrıntıyla ilgilenen gençliği görmek istiyoruz. Siz bugüne kadar her Alanyalıya dokundunuz. Ben bunu gördüm, yaşadım. Ama proje konusunda da çok çalışacağız" diye konuştu.
'BÜROKRAT DEĞİL VATANDAŞ MUTLU OLACAK'
Hizmet konusunda hiçbir engel tanımadıklarını da belirten Bakan Çavuşoğlu, koltuk ve makam sevdalılarına karşı da çok sert konuştu. Bakan Çavuşoğlu, “Benim derdim bürokratı mutlu etmek mi, millete hizmetkârlık etmek mi? Benim derdim Alanyalıları mutlu etmektir, Alanya’ya daha iyi hizmet getirmektir. ‘Küçük olsun benim olsun’ zihniyeti halen yaşıyor. Yok ya! ‘Devlet hastanesi küçük kalacak, benim olacak’ anlayışı bitecek. Ben niye Eğitim Araştırma Hastanesi yaptım? Çünkü doçent getiriyorum, profesör getiriyorum, laboratuarını, her şeyini getiriyorum. Buradaki herhangi bir hemşerimiz hastalandığında Antalya’ya gitmesin istiyorum. Herkes haddini bilecek. Hiç kimse kendini vazgeçilmez zannetmesin, ben dahil” dedi. Bakan Çavuşoğlu'nun bu sözleri, hastanede yaşanan başhekimlik tartışmasına bir gönderme olarak değerlendirildi.

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Son Güncelleme: 24.12.2017 16:33
Anahtar Kelimeler:
Alanya Kültür MerkeziAlanya Gençlik KollarıAK Parti
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