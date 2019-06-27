Çavuşoğlu'ndan Kaya'ya yanıt: "Hal’in projesi 300 değil 156 dönümdü"

ALANYA Hal Komisyoncuları Birliği Başkanı Adem Kaya’nın, Yeni Alanya ve Dim TV’ye (dimtv.tv) yaptığı, “Türkler Mahallesi’ndeki yeni Toptancı Hali projede 300 dönümdü ama şu anda 149 dönüme düştü” açıklamasına, 2004-2014 yılları arasında Türkler Belediye Başkanlığı yapan, halen Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri olarak görev yapan Hayri Çavuşoğlu’ndan yanıt geldi. Kaya, önceki gün Alanya’ya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le gerçekleştirdikleri görüşmede Türkler Mahallesi’ndeki yeni Toptancı Hali Projesi ile ilgili büyük sıkıntılar olduğunu söylemiş, 300 dönüm olarak açıklanan proje alanının şu anda 149 dönüm olarak göründüğünü söylemişti. Mevcut Hal’deki dükkanların ön cephesinin 7.5 metre olduğunu, Türkler’deki yeni Hal’de ise ön cephenin 6.30 metre, arka cephenin ise 8 metre olduğunu söyleyen Kaya, “Yeni Hal ihtiyacımızı karşılamıyor” demişti.

‘BU PROJEYE 10 YILIMI VERDİM’

Kaya’nın Yeni Alanya ve Dim TV Ana Haber’de yer alan açıklamalarına, 2004-2014 yılları arasında Türkler Belediye Başkanlığı yapan, halen Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri olarak görev yapan Hayri Çavuşoğlu’ndan yanıt geldi. Dim TV Genel Yayın Yönetmeni Alper Kutay’a konuşan Hayri Çavuşoğlu, “Ben Hal’in projesi için çalışmaya başladığımda 2004 yılının Mayıs ayıydı. Tahsisleri ve gerekli izinleri tam 10 yılda alabildik ve 2014 yılında, yani yerel seçimlerden kısa bir süre önce çalışmalarımızı bitirdik, sapasağlam teslim ettik. Proje en başta 118 dönümdü, bizim çalışmamızla tapusuz alanları tapulu hale getirerek 156 dönüme çıkardık. Hiçbir zaman 300 dönüm olmadı. Yeni Hal’in etrafı orman, mezarlık ve yol. Hatta bir ara mahkemelik oldu, onu da kazandık. Hükümet iki kez kanun değiştirdi, son çıkan kanunla bu araziyi Hal yapmak şartıyla bize tahsis ettiler. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek’le de bu konuyu görüşeceğim. Çünkü ortada bir yanlış anlama olduğunu düşünüyorum. Yüzde 40’ı bitmiş bir iş için sil baştan proje veya ihale yapılamaz. Burası bitince önce üreticiler, ardından Hal esnafı kazanacak, Alanya’nın tarımsal üretimi değerlenecek” dedi.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2019, 01:29