Çavuşoğlu'ndan İzlanda'ya sert tepki

A MİLLİ Takım kafilesinin, İzlanda'ya girişleri sırasında yetkililerce yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletilmesiyle ilgili açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Milli Takımımızın İzlanda Havaalanı'nda gördüğü muamele kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın" dedi. Konya'dan özel uçakla Keflavik Havalimanı'na gelen milli takım kafilesi, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından yaklaşık 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi. Milli oyuncuların özel eşyalarının detaylı arandığı ve uzun süre pasaport kontrolünde tutulduğu öğrenildi.Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2019, 08:23