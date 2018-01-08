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Çavuşoğlu'ndan 'İade-i ziyaret' çağrısı

Alanyalı turizmciler, Bakan Çavuşoğlu'nu doğduğu kentte ağırlayan Gabriel'in Alanya'da ağırlanmasının buzları tamamen eriteceğini ve Alanya tanıtımına büyük katkı sağlayacağını düşünüyor

Çavuşoğlu'ndan 'İade-i ziyaret' çağrısı

Alanyalı turizmciler, Bakan Çavuşoğlu'nu doğduğu kentte ağırlayan Gabriel'in Alanya'da ağırlanmasının buzları tamamen eriteceğini ve Alanya tanıtımına büyük katkı sağlayacağını düşünüyor

08 Ocak 2018 Pazartesi 22:42
Çavuşoğlu'ndan 'İade-i ziyaret' çağrısı
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ALMANYA Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu doğum yeri olan Goslar kentinde, üstelik kendi evinde ağırlamasını değerlendiren turizmciler "Bakanımız da Gabriel'i çok sayıda Alman'ın yaşadığı Alanya'da ağırlasın. Bu hem çok anlamlı olur, hem de Almanya'da Alanya tanıtımına büyük katkı sağlar" diyor. 
'SIRA BAKANIMIZDA'
Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu "Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun her fırsatta bir Turizm Bakanı gibi çalıştığını söyledik. Özellikle Alanya'nın ana turizm pazarı konumundaki Almanya'da bu denli sıcak bir ortam oluşturması son derece sevindirici. Sayın Gabriel son derece samimi bir hava yaratarak Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nu evinde ağırladı, kendi elleriyle çay ikram etti. Şimdi bu misafirperverliği biz de kendisine Alanya'da göstermek isteriz. Umarız Bakanımız Çavuşoğlu kendisini Alanya'ya getirir" dedi.
'YENİ BİR İVME YAKALARIZ'
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu da "Alman pazarı Rusya ile birlikte bizim için en önemli pazarların başında geliyor. Her ne kadar şu an bir düşüş yaşanmış olsa da bir dönem Alanya'ya en çok turist gönderen ülke konumundaydı. Bu samimi ortamda gerçekleşen görüşmelerin ve diyalogların artması bu ivmeyi tekrar yakalamamızı sağlar. Bu anlamda sayın bakanımıza teşekkürlerimizi sunarız" diye konuştu.
'ALMANLARI TEKRAR GÖRECEĞİZ'
Alanya Türk-Alman Dostluk Derneği (HÜRTÜRK) Başkanı Fahri Yiğit ise "Türkiye için çok iyi bir gelişme bu. Zira Türkiye Almanlar için en ucuz ve en iyi hizmet veren ülke. Diğer ülkelere oranla Türkiye açık ara önde. Bu beklenen bir olaydı, bakanımızı hem tebrik ediyoruz, hem de teşekkür ediyoruz. Alanya’daki Almanlar da çok memnunlar. Turizmde bu yıl Almanları tekrar göreceğiz. Bakanımız Gabriel’i Alanya’ya davet etse çok iyi olur. Burada sürekli yaşayan Almanlar'la bir araya gelmesi faydalı olur. Tanıtıma da ciddi katkı sağlar" şeklinde konuştu.
'ALANYA ANLAMLI OLUR'
Letonya Cumhuriyeti'nin Alanya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz da, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yayınladığı mesajda "Almanya Dışişleri Bakanı Sayın Sigmar Gabriel’in, gururumuz, Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu memleketi Goslar’da ağırlamasının ardından, Sayın Bakanımız Çavuşoğlu da inşallah Gabriel'i Almanların Türkiye’de çoğunlukla yaşadığı kendi memleketi Alanya’da ağırlar" dedi. 

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Son Güncelleme: 08.01.2018 23:40
Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluSigmar Gabriel
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