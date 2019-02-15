Çavuşoğlu'ndan hortum felaketiyle ilgili 'ödeme' açıklaması

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart yerel seçimlerine hazırlık çalışmaları kapsamında partisinin belediye başkan adaylarına destek için Antalya'nın batı ilçelerini ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu ilk olarak Kumluca Kalekule Kültür Merkezi'nde AK Parti ve MHP ilçe yönetimleri, sivil toplum temsilcileri, muhtarlar ve iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kumluca projeleri tanıtımına katıldı. Bakan Çavuşoğlu cuma namazından sonra Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya'nın seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

2023, 2053, 2071 HEDEFLERİ

Miting havasında gerçekleşen seçim ofisi açılışında konuşan Bakan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı olarak Antalya'da ayrı gayrı olmadığını belirterek, "Neden bu ittifak kuruldu? Çünkü devletin devamı, milletin bekası için. Türkiye'yi ve Türk milletini 2023, 2053, 2071 hedeflerine ulaştırmak için kurulmuştur bu ittifak" dedi.

'TANZİM ÇİFTÇİYE KARŞI, DİYORLAR; NE ALAKASI VAR'

Antalya için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in 20 milyar liralık projeden bahsettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "20 milyar ne demek biliyor musunuz; yaklaşık 4 milyar dolar. 'Niye dolara çevirdin Sayın Çavuşoğlu?' diye sorarsanız, dünyada birçok ülke biliyorum ki toplam milli geliri 4 milyar değil. Dünyadaki birçok ülkenin bütçesinden daha fazlasını Menderes Türel önümüzdeki 5 yıl için Antalya'ya, projeler için harcayacak. Peki diğerleri projesi olmadığı zaman ne diyor, başlıyor yalana, iftiraya. Şimdi de çiftçimizin üzerinden yine spekülasyonlar, manipülasyonlar yapmaya çalışıyorlar. Efendim tanzim satış yerleri kurduk, 'Bu çiftçiye karşı' diyorlar. Ne alakası var. Çiftçinin ürettiği ürünün daha çok satılması ve tüketicinin kazıklanmaması için bir çalışmadır" diye konuştu.

'ARADAKİ 6 LİRAYI KİM YİYOR?'

"Kumluca'da 3 liraya satılan domates İstanbul'da niye 9 lira oluyor? Aradaki 6 lirayı kim yiyor? Kim bundan para kazanıyor, kim suistimal ediyor?" diye soran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın, bizim derdimiz bu; Hak etmeden arada 6 lira haksız şekilde kazananlarla mücadele etmektir. O 6 lira çiftçimizin cebine gitmediğine göre, ama tüketicinin cebinden çıkıyor ve bir yerlere rant olarak gidiyor. Bu aracıları kaldırdığımız zaman ne oluyor, çiftçinin malı yine değerinden satılıyor, hatta tanzim satışlarıyla daha fazla tüketim, alım oluyor, dolayısıyla çiftçiye, ürüne talep artıyor. Ama aracılar kalktığı için tüketicilerimiz de makul bir fiyata alıyor. Olayın özü bu değil mi, bunun çiftçiye bir zararı var mı? Bugüne kadar fiyatlar düştü mü? Antalya'dan sizin sattığınız ürünün değerinde düşüş var mı, yok. Ama Ankara'da, burada 3 liraya satılan 4,5 liraya satılmaya başladı. O yüzden kimse bu işi suistimal etmesin, niyetimiz nettir" dedi.

HORTUMDAN ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE MÜJDE

Geleceğin tarımda olduğunu ve çiftçiyi koruyacaklarını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin belkemiği çiftçilerdir. Ben de bir çiftçi çocuğuyum, kabinemizde sürekli bu konuyu konuşuyoruz. Cumhurbaşkanımız şöyle diyor; 'Bu rantçılara çiftçimizi ezdirmeyiz, tüketicimizi de ezdirmeyiz.' Şimdi çiftçilerimizin yükünü, girdi maliyetlerini azaltmak için çalışma yapıyoruz. Kumluca ve bu bölgemizde doğal afetler oldu, çok geçmiş olsun. TARSİM'le ilgili ödemeler 35 milyon TL'yi geçti, 40 milyonu geçecek. Şimdi ise sigortalı olmayan çiftçilerimize devletimizin ödeyeceği paralar dağıtılacak. Bütçe hazırlandı, her şey hazır ve Antalya'ya bu paraları göndereceğiz. Valiliğimiz, kaymakamlıklarımız aracılığıyla ilgili kurumlarla beraber vatandaşımıza hasarlarını gidermek için para aktaracağız. Geçen sene 10 milyon aktarmıştık, TARSİM'den de 10 milyon gelmişti. Fakat bu sefer hasar büyük dolayısıyla rakam da büyük olacak."

ZARAR GÖREN İŞ YERİ VE EVLER İÇİN DE 2 MİLYON LİRA

Her zaman milletin yanında olduklarını ve hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Hasar gören iş yerleri için 1 milyon liraya yakın para tahsis edildi ve Valiliğimiz dağıtacak. Evi zarar gören vatandaşlarımıza da paralar dağıtılmaya başlandı, o da yaklaşık 1 milyon TL. Yani evi, iş yeri, serası, neyi varsa zarar gören tüm vatandaşlarımıza tazmini yapacağız" dedi.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2019, 17:45