Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komiseri Johannes Hahn, Türkiye-AB Üst Düzey Siyasi Diyalog Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi

Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komiseri Johannes Hahn, Türkiye-AB Üst Düzey Siyasi Diyalog Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi

25 Ocak 2016 Pazartesi 13:18
Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar
banner404
TOPLANTIDA konuşan Çavuşoğlu, Cenevre'de Suriye'yle ilgili yapılacak toplantıya ilişkin "YPG gibi terör örgütlerinin de muhalefetin içinde yer almasını istemek bu süreci akamete uğratmaktır. Bunu isteyen bazı ülkeler olabilir ama bunun son derece tehlikeli olduğunu söylememiz lazım. Terör örgütlerinin müzakere heyetinin içinde olmaması gerekiyor" dedi. 
 
MOGHERİNİ: TÜRKİYE'NİN BARIŞ SÜRECİNE DÖNÜŞÜNÜ DESTEKLİYORUZ
 
Türkiye-AB Üst Düzey Siyasi Diyalog Toplantısı, Türkiye tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla AB Bakanı Volkan Bozkır ve Avrupa Birliği tarafından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini'yle Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn'ın katılımıyla Ankara Palas'ta yapıldı. Toplantının ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Mogherini, Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde yürütülen terörle mücadele kapsamındaki operasyonlara değindi. Türkiye'nin barış sürecine dönüşünü desteklediklerini belirten Mogherini, "Türkiye'nin güneydoğusundaki iç problemleri ele alma fırsatımız oldu. AB her türlü terörist saldırıyı kınamaktadır. PKK'nın saldırıları olsun ya da başka terörist faaliyetler olsun biz hemen bir ateşkes ve geçen senelerde başlatılan barış sürecine dönüşünü destekliyoruz. Türk makamlarının son derece cesur vizyonuyla başlatılan bir barış süreciydi bu. Bu süreç bizce hala barış ve istikrarın ülkede sağlanabilmesi için tek çözüm" diye konuştu. 
 
ÇAVUŞOĞLU: TERÖR ÖRGÜTLERİNİN MÜZAKERE HEYETİNİN İÇİNDE OLMAMASI GEREKİYOR
 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ortak basın toplantısında, Suriye'yle ilgili Cenevre'de yapılacak toplantının PYD'den katılımın olması sebebiyle ertelendiği yönündeki iddialara ilişkin konuşarak terör örgütlerinin müzakere heyetinin içinde olmaması gerektiğini söyledi. YPG'nin muhalefetin içinde yer almasını istemenin süreci akamete uğratacağını savunan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Cenevre'de başlayacak rejim ve muhalefet arasındaki müzakerelerin bir an evvel başlamasında fayda var. Çünkü ateşkesin bir an evvel sağlanması gerekiyor. Şu anda rejim güçlerinin İran'ın da desteğiyle ve Rusya'nın da havadan desteğiyle sivillere yönelik saldırıları çok sayıda çocuk ve kadın dahil sivillerin ölümüne neden oldu. Suriye'de kesin çözüm siyasi çözümdür. Bu konuda hepimiz hemfikiriz. Bu süreçte özellikle muhalefeti sulandırmaya yönelik bazı ülkelerin çabaları var. Biz buna karşıyız. Muhalefet de buna karşı. Özellikle YPG gibi terör örgütlerinin de muhalefetin içinde yer almasını istemek bu süreci akamete uğratmaktır. Bunu isteyen bazı ülkeler olabilir ama bunun son derece tehlikeli olduğunu söylememiz lazım. Rejimin kuklası olan diğer önerilen isimler çok istiyorlarsa rejim tarafından heyete katılabilirler. YPG için de bu geçerli. Suriye'de kontrol ettiği alan bakımından YPG önemliyse o zaman DEAŞ da bir terör örgütüdür o da Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 40'ını kontrol ediyor. Dolayısıyla terör örgütleriyle ılımlı muhalefet arasındaki ayrımı çok iyi yapmak lazım. Terör örgütlerinin müzakere heyetinin içinde olmaması gerekiyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 25.01.2016 13:19
Anahtar Kelimeler:
Çavuşoğlundan Flaş AçıklamalarMevlüt ÇavuşoğluOrtak Basın ToplantısıAvrupa Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran şahıs Manisa’ya sevk edildi
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu
Alanya'da Türk bayrağına saldıran kişinin kimliği belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk affettiği mahkum öldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk affettiği mahkum öldü

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim