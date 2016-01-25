Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

TOPLANTIDA konuşan Çavuşoğlu, Cenevre'de Suriye'yle ilgili yapılacak toplantıya ilişkin "YPG gibi terör örgütlerinin de muhalefetin içinde yer almasını istemek bu süreci akamete uğratmaktır. Bunu isteyen bazı ülkeler olabilir ama bunun son derece tehlikeli olduğunu söylememiz lazım. Terör örgütlerinin müzakere heyetinin içinde olmaması gerekiyor" dedi.

MOGHERİNİ: TÜRKİYE'NİN BARIŞ SÜRECİNE DÖNÜŞÜNÜ DESTEKLİYORUZ

Türkiye-AB Üst Düzey Siyasi Diyalog Toplantısı, Türkiye tarafından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla AB Bakanı Volkan Bozkır ve Avrupa Birliği tarafından AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini'yle Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu AB Komiseri Johannes Hahn'ın katılımıyla Ankara Palas'ta yapıldı. Toplantının ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Mogherini, Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerinde yürütülen terörle mücadele kapsamındaki operasyonlara değindi. Türkiye'nin barış sürecine dönüşünü desteklediklerini belirten Mogherini, "Türkiye'nin güneydoğusundaki iç problemleri ele alma fırsatımız oldu. AB her türlü terörist saldırıyı kınamaktadır. PKK'nın saldırıları olsun ya da başka terörist faaliyetler olsun biz hemen bir ateşkes ve geçen senelerde başlatılan barış sürecine dönüşünü destekliyoruz. Türk makamlarının son derece cesur vizyonuyla başlatılan bir barış süreciydi bu. Bu süreç bizce hala barış ve istikrarın ülkede sağlanabilmesi için tek çözüm" diye konuştu.

ÇAVUŞOĞLU: TERÖR ÖRGÜTLERİNİN MÜZAKERE HEYETİNİN İÇİNDE OLMAMASI GEREKİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ortak basın toplantısında, Suriye'yle ilgili Cenevre'de yapılacak toplantının PYD'den katılımın olması sebebiyle ertelendiği yönündeki iddialara ilişkin konuşarak terör örgütlerinin müzakere heyetinin içinde olmaması gerektiğini söyledi. YPG'nin muhalefetin içinde yer almasını istemenin süreci akamete uğratacağını savunan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "Cenevre'de başlayacak rejim ve muhalefet arasındaki müzakerelerin bir an evvel başlamasında fayda var. Çünkü ateşkesin bir an evvel sağlanması gerekiyor. Şu anda rejim güçlerinin İran'ın da desteğiyle ve Rusya'nın da havadan desteğiyle sivillere yönelik saldırıları çok sayıda çocuk ve kadın dahil sivillerin ölümüne neden oldu. Suriye'de kesin çözüm siyasi çözümdür. Bu konuda hepimiz hemfikiriz. Bu süreçte özellikle muhalefeti sulandırmaya yönelik bazı ülkelerin çabaları var. Biz buna karşıyız. Muhalefet de buna karşı. Özellikle YPG gibi terör örgütlerinin de muhalefetin içinde yer almasını istemek bu süreci akamete uğratmaktır. Bunu isteyen bazı ülkeler olabilir ama bunun son derece tehlikeli olduğunu söylememiz lazım. Rejimin kuklası olan diğer önerilen isimler çok istiyorlarsa rejim tarafından heyete katılabilirler. YPG için de bu geçerli. Suriye'de kontrol ettiği alan bakımından YPG önemliyse o zaman DEAŞ da bir terör örgütüdür o da Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 40'ını kontrol ediyor. Dolayısıyla terör örgütleriyle ılımlı muhalefet arasındaki ayrımı çok iyi yapmak lazım. Terör örgütlerinin müzakere heyetinin içinde olmaması gerekiyor.