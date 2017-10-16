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Çavuşoğlu'ndan ahde vefa örneği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Şu anda yoğun bakımda ve inşallah en kısa zamanda iyileşecek" mesajı verdi

Çavuşoğlu'ndan ahde vefa örneği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Şu anda yoğun bakımda ve inşallah en kısa zamanda iyileşecek" mesajı verdi

16 Ekim 2017 Pazartesi 14:50
Çavuşoğlu'ndan ahde vefa örneği
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Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi İbn-i  Sina Hastanesi'nde ziyaret etti. Çavuşoğlu'nu hastaneye gelişinde CHP Grup Başkanvekili Engin Altay karşıladı. Baykal'ı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulundu. Baykal ile hemşeri olduklarını anımsatan Bakan Çavuşoğlu, "Aynı zamanda benim de çok sevdiğim ve saydığım bir büyüğüm ve dostum. Avrupa Konseyi'nde de beraber görev yaptık" diye konuştu. Baykal'ın bu sabah saatlerinde rahatsızlandığı bilgisini aldığını belirten Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: "Zaten doktorlar size gerekli bilgileri verdiler. Zamanlıca, erken müdahale yapılmış. Kendisi de rahatsızlığını hissedince hemen şoförünü arayıp hastaneye gelmişler. Doktor arkadaşların bize verdiği bilgiye göre sağlık durumu da iyi çok şükür. Şu anda yoğun bakımda ve inşallah en kısa zamanda iyileşecek. Sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenmekten biz de büyük bir mutluluk duyduk. Kendisine ve ailesine 'Geçmiş olsun' diyoruz. Böyle bir durumda içeri gidip ziyaret etmemekte fayda var. Daha sonra normal odaya geçtiğinde ya da evine geçince kendisini ziyaret edeceğim" diye konuştu. Üst solunum yolları enfeksiyonu geçiren Baykal, hastalığı ağır seyredince  bu sabah Ankara'da İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Baykal, burada yoğun bakım servisinde tedavi altına alınırken, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, Baykal'ın bilincinin açık olduğu ve his kaybında iyileşme gözlemlendiğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluCHPDeniz Baykal
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