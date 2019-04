Çavuşoğlu müjdeyi verdi! New York Türk Evi yükseliyor

AMERİKA Birleşik Devletleri'nin New York, Manhattan kentinde, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından temeli atılan Türkevi'nin kaba inşaatı tamamlandı. Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu '2017 Eylül ayında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdogan’ın temelini attığı, yurtdışındaki en büyük yatırımımız yeni Türkevi’nin kaba inşaatı tamamlandı. Milletin Evi, güçlü devletimizin gurur abidesi olarak New York’un kalbinde yükseliyor' diyerek duyurdu.

Türkevi, New York'ta lale şeklinde yükselecek bir bina özelliği ile sembol olacak. Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip binanın yükseliği 563 feet. BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu'nun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanların yer alacağı yeni Türkevi, birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olacak.

Daha önce de TÜRGEV ve Ensar Vakfı’nın New York merkezli ortak kuruluşu Turken Vakfı’na ait, Michigan’da St. Joseph nehri kıyısında bulunan yaklaşık 328 dönümlük arazi ve çiftlik 2 milyon 895 bin dolara satın alınmıştı. Vergiden muaf iki vakfın ortak kuruluşunun satın aldığı arazi ve çiftlik, dünyaca ünlü şampiyon boksör Muhammed Ali’ye ait olmasıyla biliniyordu.

Türkevi'nin kaba inşaatının tamamlanmasıyla vakıf tarafından alınan çiftliğin ardından, Türkiye'nin devlet eliyle de ABD'deki ikinci gayrimenkul girişimi olmuş oldu.

