Çavuşoğlu: 'Müftünün yaptığı işi doğru bulmuyorum'

AYTEMİZ Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, camia olarak zor bir süreçten geçtiklerini ve kötü bir hafta yaşadıklarını söyledi. Çavuşoğlu, "Gerçekten zor bir süreç. Kolay atlatılabilecek bir süreç değil. Biz futbolcularımızın, kazayı yaşayan futbolcularımızın, psikolojik olarak hem de çeşitli yaraların olması nedeniyle teknik direktör ve takım kaptanımızla görüştüğümüzde bu hafta futbol oynayacak durumda olmadıklarını ve maçın ertelenmesiyle ilgili bir karar almıştık. Dün futbolcularımızın ve teknik hetetimizin başkanlığında yapmış olduğumuz toplantıda futbolcularımızla konuştuk. Toplantı bitiminden sonra futbolcularımızın kendi aralarında bu haftaki ertelemek istediğimiz Konyaspor maçını oymak istediklerini beyan etmeleri üzerine, biz de TFF'te yaptığımız başvuruyu geri çekerek müsabakanın oynanması yüzünden karar aldığını bildirdik. Bununla alakalı zor da olsa idmana çıktılar, idman bugün de devam edecektir" diye konuştu.

CENAZE TÖRENİ PAZAR GÜNÜ

Hayatını yitiren Josef Sural'ın formasını emekliye ayırdıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bundan sonra yapılabilecek bir şey Josef Sural kardeşimizi edebiyete, formasını da emekliye ayırdık. Ailemizin her zaman bir parçası, ailesi ailemiz olmaya devam edecektir. Ben de pazar günü 13.30'da defin kararını aldıklarını tebliğ ettiler. Biz de inşallah cumartesi günü gideceğiz, son görevimizi yapacağız. Gerçekten konuşmak için zorlandığımız bir haftaya girdik" dedi.

'KONYASPOR KARDEŞ TAKIMIMIZDIR'

Kayıpları konusunda konuşmakta zorlandığını ifade eden Hasan Çavuşoğlu, "Çok konuşulacak bir şey de yok. Ama bir şeye vurgu yapmak isterim. Pazartesi oynayacağımız Konyaspor maçıyla ilgili Konyaspor yönetimi alacağımız kararların her zaman yanında olacaklarını defalarca bildirdiler. Kendilerine ve Konyaspor taraftarlarına ayrıca teşekkür ediyorum. Konya taraftarımızı bekleriz. Burada taraftarlarıma ve Alanyalılara seslenmek istiyorum. Konyaspor şehir takımız en yakın komşumuz, Antalyaspor ile ama bundan sonra Konyaspor, bizim kardeş takımımızdır. Bunun da böyle bilinmesini isterim. Bugüne kadar taraftarlarımız her zaman yanımızda olmuştur yine de yanımızda olacaktır. Bu hafta oynanacak Konyaspor maçını herkesi bekliyoruz. Burada Sural'in yanında olmalarını istiyoruz. Biz maçın neticesinin peşinde değiliz. Bu maçlar devam edecektir. Umarın dostça bir maç olacaktır. Sahadaki netice ne olursa olsun vurgulamak istediğimiz Antalyaspor ile olduğu gibi Konyaspor kardeş takımızdır. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Taraftarımız da Alanya da her zaman yanımızdadır. Yaptığımız ve yapacağımız açıklamaların da yanında olacaklardır” dedi.

Bir gazetecinin bazı haberlerde yer alan Aytemiz Alanyaspor’un Sural’ın ailesine kontratındaki ücreti ödeyeceği konusunda bilgi istemesi üzerine Çavuşoğlu, Şimdi kulübümüz ve şahsım adına bir maddi açıklama yapmadık. Çünkü onun ne yeri, ne zamanıdır. Ama biz Alanyaspor olarak her detayı inceliğini düşünüyoruz. Biz de ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

MÜFTÜLÜĞÜN PAYLAŞIMINI ELEŞTİRDİ

Alanya Müftülüğü’nün sosyal medyada Müslüman olmayanlara rahmet okunmayacağı yönünde yaptığı tepkilere neden olan paylaşımının sorulması üzerine Çavuşoğlu, "Müftünün yaptığı işi doğru bulmuyorum. Müftünün Alanya’da yapacağı daha önemli işleri olduğuna inanıyorum. Camia olarak kızgın olduğumuzu belirtmek isterim. Zaten tüm Türkiye tepkisini gösterdi. Bence müftünün böyle bir zaman da bu açıklama yapmasını doğru bulmuyorum. Tepkimizi de koyduk zaten" cevabını verdi.

