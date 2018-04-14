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Çavuşoğlu: Müdahale, kimyasal silah kullanan rejime yönelikti

Alanya AK Parti Kadın Kollarının 5'nci Olağan Kongresine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Gökcen Özdoğan Enç,İbrahim Aydın,Mustafa Köse, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Kadın Kolları yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Çavuşoğlu: Müdahale, kimyasal silah kullanan rejime yönelikti

Alanya AK Parti Kadın Kollarının 5'nci Olağan Kongresine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ak Parti Antalya Milletvekili Sena Nur Çelik, Gökcen Özdoğan Enç,İbrahim Aydın,Mustafa Köse, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Kadın Kolları yönetim kurulu üyeleri katıldı.

14 Nisan 2018 Cumartesi 20:50
Çavuşoğlu: Müdahale, kimyasal silah kullanan rejime yönelikti
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HABER: Mehmet AL


DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde, Ak Parti Alanya 5'inci Kadın Kolları Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongrede konuşan Bakan Çavuşoğlu, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik müdahalesini hatırlatarak, müdahale sürecinde ABD'nin kendileriyle sürekli temas halinde olduğunu söyledi. Bu müdahaleyi doğru bulduklarını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye'den bazıları çıkıyor 'vay efendim siz zalimlerin müdahalesine niye doğrudur diyorsunuz. Miraç gecesinde buraya roket indi, neden bunu doğru buldunuz' diyor. O roketler, füzeler Suriyeli kardeşlerimizin üstüne inse ilk karşı çıkan biz oluruz. Bu durumda tüm kandillerde, ramazanın her gecesinde, bayramlarda kendi insanını, kimyasal silahlarla, açlığa terk ederek, zindanlarda ölüme terk eden ve bugüne kadar 1 milyon insanı öldüren bir zalimin yanında mı duracağım? Sırf Müslüman diye böyle bir zalimimi destekleyeceğim? Doğru ile yanlışı çok iyi ayırt edelim" diye konuştu.

MÜSLÜMAN DİYE DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ DESTEKLENİR Mİ?

ABD'nin yanlışlarına en güçlü karşı çıkanın Türkiye olduğunu belirten Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle konuştu "Sırf Müslüman diye bir zalim desteklenmez. Sırf Müslüman diye DEAŞ terör örgütü desteklenir mi? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama terörist, ben onun arkasında mı duracağım? Kendisini benim vatandaşlarımın ortasında patlatıp onlarca vatandaşımı öldüren kişi Müslüman ya da Türkiye vatandaşı diye ben onu savunamam. Biz her zaman mazlumun yanındayız, zalimin karşısındayız, kim olursa olsun. Niye sadece kimyasal silah kullandığı zaman hassas oluyoruz da her türlü silahlarla on binlerce insanı öldüren rejime, bir zalime hesap sormuyoruz? Neden zindanlarda insanları açsı susuz öldüren zalime dur demiyoruz da kimyasal silah kullandığı zaman tepki gösteriyoruz."

RUSYA İLE ABD ARASINDA BİR TERCİHTE BULUNMUYORUZ

Rejimin Suriye'nin başında kalmaması gerektiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, rejim ile Suriye'yi bütünleştiremeyeceklerini söyledi. Kendi insanını öldüren bir kişinin ülkesini yönetmemesi gerektiğini savunan Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"1,5 yıldır siyasi süreç için riskler alıyoruz. Bu rejim siyasi sürece inanmıyor. Doğu Guta'daki olaylardan sonra askeri çözümleri ön plana alıyor. Böyle bir rejime sen yürü öldürmeye devam mı et denir. Sonuçta zalimin karşısındaki ile işimize gelirse işbirliği yaparız. Teröre karşı kim samimi ise onunla da işbirliği yaparız. Bizim tavrımız ve tutumumuz ilkelidir. Biz Rusya ile ABD arasında bir tercihte bulunmuyoruz. Biz rejim ve ABD, İngiltere ve Fransa arasında da bir tercih yapmıyoruz. Sadece münferit olayla ilgili doğru mudur, yanlış mıdır, doğruysa eksiklikleri nedir bunu söylüyoruz. Bizim gayemiz Suriye'ye barışı getirmek ve sınır ile toprak bütünlüğünü sağlamak.dedi
Bakan çavuşoğlu' konuşmasının sonunda Ak Parti Alanya Kadın Kollarıyla birlikte fotoğraf çektirdi.

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Son Güncelleme: 14.04.2018 21:12
Anahtar Kelimeler:
Alanya Ak PartiÇavuşoğlu
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