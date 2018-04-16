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Çavuşoğlu, Macron'a sert çıktı: Gelmek istedi, davet etmedik

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Macron, Rusya ve İran'la yapılan zirveye gelmek istedi. Üçlü toplantıya dahil edilmeyince gelmedi" dedi

Çavuşoğlu, Macron'a sert çıktı: Gelmek istedi, davet etmedik

Son dakika! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Macron, Rusya ve İran'la yapılan zirveye gelmek istedi. Üçlü toplantıya dahil edilmeyince gelmedi" dedi

16 Nisan 2018 Pazartesi 14:34
Çavuşoğlu, Macron'a sert çıktı: Gelmek istedi, davet etmedik
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Türkiye ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla görüştü. İkili görüşme sonrası ortak açıklama yaptı.

ÇAVUŞOĞLU: NATO'NUN GENİŞLEMESİNDEN YANAYIZ

 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin yeni üyelerle birlikte NATO'nun genişlemesinden yana olduğunu söyledi. Görüşmede Türkiye'de yapılacak NATO zirvesi içinde konuşulduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "NATO'dan terörle mücadelemize daha çok destek bekliyoruz.

Genel Sekreterin bu anlayışta olduğunu biliyoruz ve kendisine teşekkür ediyoruz. Terörle mücadelede ayrımcılığa karşıyız. Tüm terör örgütleriyle mücadeleye devam edeceğiz.

Bugün biz yine görüşmelerimizde, Suriye Irak ve Libya gibi bölgesel konuları da konuştuk. Zirvede bunları da ele alacağız. Bölgesel konularda görüş alışverişi yapma şansı bulduk" dedi.

"MACRON GELMEK İSTEDİ, DAVET ETMEDİK"

Çavuşoğlu, Macron'ın Türkiye açıklamalarına ilişkin, "Maalesef birçok Avrupalı dostumuz işin ciddiyetinden uzak popülizmi temsil ediyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar farklı ülkeler tarafından yalanlandı. Bir Cumhurbaşkanı'na yakışır açıklamalar bekliyoruz. Macron, Rusya ve İran'la yapılan zirveye gelmek istedi. Üçlü toplantıya dahil edilmeyince gelmedi. Bu olaylar Duma'daki saldırıdan önce yaşandı. Biz başından beri kimyasal silahlara da nükler silahlara da karşıyız" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluMacronRusyaİran
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