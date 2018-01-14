Çavuşoğlu Los Angeles'ta Türklerle bir araya geldi

Haber: Alper KUTAY

AMERİKA Birleşik Devletleri'nin Los Angeles kentinde Türklerle bir araya gelen Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ terör örgütü, Amerika-Türkiye ilişkileri ve Türkiye'nin dış politikaları ile ilgili konuştu. Katılımcılara teşekkür eden Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki tüm vatandaşlara hizmet götürmeyi amaçladıklarını, bu amaç doğrultusunda Amerika'da, New York'ta Birleşmiş Milletler binasının karşısında yeni bir gökdelenin inşasına başladıklarını ve bu bölgede yatırımlarını artıracaklarını söyledi. FETÖ terör örgütü ile ilgili de konuşan Bakan Çavuşoğlu, diplomatik kanallar ile ABD'ye konu ile başvurularının olduğunu ancak bunların henüz cevaplanmadığını söyledi. ABD'nin Türkiye'nin en önemli müttefiklerinden olduğunu, ilişkilerde iniş ve çıkışların olabileceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, görüşler arasında ayrılık olabileceğini ancak ABD'nin FETÖ konusundaki yaklaşımının ve PYD'ye silah temin etmesinin ilişkileri gerdiğini ve halkın da bu görüşte olduğunu söyledi.