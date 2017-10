Çavuşoğlu, Gaziantep'te gönülleri fethetti

ÇAVUŞOĞLU'NUN Gaziantep ziyaretinin yankıları sürüyor. Gaziantep Oluşum Gazetesi Yazarı Meral Ay, bir yazı kaleme aldı ve Gaziantep halkının Çavuşoğlu hakkında neler düşündüğünü yazdı.

Ay 'Çavuşoğlu'nun arkasından söylenenler' başlıklı köşe yazısında aynen şu ifadelere yer verdi:

"Genç kardeşlerim! Kendinizi iyi yetiştirin. Mutlaka bir yabancı dili mükemmel derecede öğrenin. Ülkemizi her alanda gururla temsil edin" diyerek seslendi gençlere İngilizce, Almanca ve Japonca’yı çok iyi derecede bilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Açılış Töreni’nde öyle şeyler söylüyordu ki dinleyenlerin gözü ve kulağı pür dikkat bakandaydı. Üstelik bu tür törenlerde dikkatleri tek noktada toplamak o kadar zor iken. Geleceğin Türkiyesi’nde söz sahibi olacak gençler hayranlıkla dinlediler bakanımızı...

Türkiye’nin gücünün sırrını paylaştı o gençlerle. Bakanımız "Suriye, Sudan, Somali, Arakan... Dünyanın dört bir yanında açlıkla zulümle boğuşan, yardıma muhtaç tüm ülkelere ilk giden olmak, hem de dertlerine derman olmak. İşte Türkiye’nin gücü 'Girişimci ve İnsani Politikasıdır' dedi. Önceki dışişleri bakanlarımız maalesef çok doğru gözlemler ve hamleler yapamadı. Daha doğrusu tespitleri ve ilişkileri yanlış kurdular. Sayın Çavuşoğlu peki son dönemlerde sizin için söylenenlerden haberiniz var mı?

Farklı siyasi görüşlerden vatandaşlar Barzani’nin nefesini nasıl kestiğinizi ve sınır ülkelerimizle yeniden ilişkileri kuvvetlendirdiğinizi, üstelik attığınız adımlar ile bölgede daha fazla kan akmasına engel olduğunuzu söylüyorlar...

Ankara'yı sollayıp ihracatta 5. sıraya yükselen cesur ve yürekli ihracatcılarımız da Gaziantep ziyaretlerinizdeki konuşmalarınızda sınır ülkelerle ilişkilerin daha da güçleneceğini duyunca tam güven aldı.

Sadece ihracatçılar mı? Onlar güven alırken Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de sevdalısı olduğu Gazi şehir için destek istemekten geri kalmadı. EUROPRISE'nin en büyük ödülünü ve Dünya Kültür Mirası gecici listesinde bulunan Yesemek ve Zeugma’nın kalıcı listeye alınması için herkesin huzurunda açık açık destek istedi. İstekleri karşılıksız mı kaldı? Hayır!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gaziantepli bir bakan gibi bizzat kendisinin Gaziantep’in lobisi olacağının sözünü verdi. Üstelik Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün çalışkanlıklarını ve insanlıklarını yere göğe sığdıramadı. "Bu güzel insanlar hangi göreve, hangi makama gelirse gelsin hiç değişmediler" derken, bir Gaziantepli olarak o kadar gururlandım ki... Sayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sen de öyle güzel insansın ki, biliriz her sözünün de arkasında durursun. Bu şehrin bakanı gibi dış ilişkilerde 'Gaziantep’in bizzat lobisini ben yapacağım' dedin ya. Sen ne yürekli adamsın. Görmezden gelmedin Gazi şehri, 'Seve seve' dedin. 'Bu kent herşeyin en güzelini hakediyor' dedin. Thank you... Danke... Arigato... Sonsuz teşekkürler..."