Çavuşoğlu forumda 400 kişiye konuşacak

Haber: Alper KUTAY

TRT World'ün; güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara çözümler aramak amacıyla ilk kez 18 Ekim Çarşamba günü (yarın) düzenleyeceği TRT World Forum, birçok ülkeden yaklaşık dört yüz siyasetçi, işadamı, akademisyen, aktivist ve gazeteciyi yoğun bir gündemle bir araya getirecek. İki gün sürecek Forum'un onur konuğu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak. İlk gününe Başbakan Binali Yıldırım'ın katılacağı ve dünyaca ünlü isimlerin de yer alacağı forumun ilk yıl teması, 'Belirsizlik Çağında Değişime İlham Olmak' oldu. TRT World Forum'un konuşmacıları arasında; Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugünlerde referandum krizi yaşayan İspanya'nın eski Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, Malcolm X'in kızı aktivist Ilyasah Shabazz, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, Güney Afrika Kalkınma Bakanı Bathabile Olive Dlamini, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve RUSI Genel Direktörü Karin von Hippel de yer alıyor.