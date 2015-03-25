Çavuşoğlu, düşen uçaktaki Türk yolcu sayısını açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonyalı ve Türk iş dünyası temsilcilerine verilen gala yemeği öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Fransa'daki uçak kazasıyla ilgili olarak, "Bizdeki bilgilere göre, vatandaşlıktan çıkarılan 50 yaşındaki Muradiye Lohman adında bir kadın hayatını kaybetti. Kızlık soyismine baktığımız zaman da Muradiye Çelik isimli bir soydaşımız olduğunu tespit ettik" diye konuştu. Bütün yolcu listesini kontrol ettiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Yasmin adı altında bir kişi daha var ama onun Türk olup olmadığı hakkında bir teyit gelmedi" dedi. Çavuşoğlu, uçağın düşüş nedeniyle ilgili bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtirken, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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