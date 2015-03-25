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Çavuşoğlu, düşen uçaktaki Türk yolcu sayısını açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'da yaşanan uçak kazasında, vatandaşlıktan çıkarılan 50 yaşındaki Muradiye Lohman isimli kadının hayatını kaybettiğini söyledi

Çavuşoğlu, düşen uçaktaki Türk yolcu sayısını açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'da yaşanan uçak kazasında, vatandaşlıktan çıkarılan 50 yaşındaki Muradiye Lohman isimli kadının hayatını kaybettiğini söyledi

25 Mart 2015 Çarşamba 01:44
Çavuşoğlu, düşen uçaktaki Türk yolcu sayısını açıkladı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonyalı ve Türk iş dünyası temsilcilerine verilen gala yemeği öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Fransa'daki uçak kazasıyla ilgili olarak, "Bizdeki bilgilere göre, vatandaşlıktan çıkarılan 50 yaşındaki Muradiye Lohman adında bir kadın hayatını kaybetti. Kızlık soyismine baktığımız zaman da Muradiye Çelik isimli bir soydaşımız olduğunu tespit ettik" diye konuştu. Bütün yolcu listesini kontrol ettiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Yasmin adı altında bir kişi daha var ama onun Türk olup olmadığı hakkında bir teyit gelmedi" dedi. Çavuşoğlu, uçağın düşüş nedeniyle ilgili bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtirken, çalışmaların devam ettiğini söyledi. 
YAKINLARININ DÜŞEN UÇAKTA OLDUĞUNU SÖYLEYEN BİR GRUP TÜRK, DÜSSELDORF HAVALİMANI'NDA...
Düsseldorf Uluslararası Havaalanı'na gelen 3 Türk kadın da uçakta isminin 'Gülizar Çelik' olduğunu söyledikleri bir yolcu yakınlarının bulunduğunu ileri sürdü. Türkler, havalimanında yetkililerden bilgi almak için bekleyişini sürdürüyor. Kadınlar, Alman görevliler tarafından, uçak kazasında yaşamını yitirenlerin yakınlarına tahsis edilen VIP bölüme alındı.

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Son Güncelleme: 25.03.2015 00:45
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çavuşoğlu düşen uçaktaki türk yolcu sayısını açıkladı
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