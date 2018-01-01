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Çavuşoğlu: Deniz Yücel’in iddianamesinin çıkmaması beni de mutlu etmiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’de yaklaşık 11 aydır tutuklu bulunan Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’le ilgili iddianamenin halen çıkmamış olmasının kendisini mutlu etmediğini söyled

Çavuşoğlu: Deniz Yücel’in iddianamesinin çıkmaması beni de mutlu etmiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’de yaklaşık 11 aydır tutuklu bulunan Alman Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel’le ilgili iddianamenin halen çıkmamış olmasının kendisini mutlu etmediğini söyled

01 Ocak 2018 Pazartesi 14:32
Çavuşoğlu: Deniz Yücel’in iddianamesinin çıkmaması beni de mutlu etmiyor
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ÇAVUŞOĞLU Alman haber ajansı dpa’nın Türkiye-Almanya ilişkilerine yönelik sorularını yanıtladı. Deutsche Welle’nin haberine göre,  “Ülkemiz güvenli” diyen Çavuşoğu, Alman turistlere Türkiye’de tatil yapmaları çağrısında bulundu. Çavuşoğlu, Türkiye- Almanya ilişkilerini kastederek “Her iki taraf da ilişkileri normalleştirmeye hazır” dedikten sonra 2018’in çok daha iyi bir yıl olacağı beklentisi içinde olduğunu vurguladı.

‘AB hedefini koruyoruz’
Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya ile işbirliğinin “Batı’ya alternatif” olmadığını vurgularken de Türkiye’nin AB’ye üyelik hedefini koruduğunu da hatırlattı.

‘Kişisel bir durum değil’
Çavuşoğlu, Türkiye’de11 aydır tutuklu bulunan Die Welt muhabiri Deniz Yücel için de şunları söyledi: “İddianamenin hazırlanmamış olması beni de mutlu etmiyor. Ancak yargıyı, süreci hızlandırma konusunda teşvik edebiliriz. Biz de zaten bunu yaptık. Bize söylenen, durumun karmaşık olduğu ve soruşturmaların sürdüğü. Bu nedenle süreç uzuyor. Bu kişisel bir şey değil.”  Çavuşoğlu, Yücel hakkındaki suçlamaların ‘çok ciddi’ olduğunu de sözlerine ekledi.
Türk ve Alman vatandaşlığı bulunan Deniz Yücel 14 Şubat 2017 tarihinde ifade vermek için gittiği emniyette gözaltına alınmış ve 27 Şubat’ta da ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mevlüt ÇavuşoğluDeniz YücelIddianame
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