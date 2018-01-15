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Çavuşoğlu'dan ABD'ye sert mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin terör ordusu kurma girişimine ilişkin, "Umarım bu açıklama bireysel bir açıklamadır. Gerçeği yansıtmaz. Koalisyon adına böyle bir açıklama yapamazlar. Böyle bir adım atılmaz. Aksi takdirde bölgede kaos olur" dedi

Çavuşoğlu'dan ABD'ye sert mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin terör ordusu kurma girişimine ilişkin, "Umarım bu açıklama bireysel bir açıklamadır. Gerçeği yansıtmaz. Koalisyon adına böyle bir açıklama yapamazlar. Böyle bir adım atılmaz. Aksi takdirde bölgede kaos olur" dedi

15 Ocak 2018 Pazartesi 23:20
Çavuşoğlu'dan ABD'ye sert mesaj
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DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada'da ABD'nin terör örgütü YPG kararına ilişkin açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının ABD'nin YPG kararına ilişkin sorusu üzerine Çavuşoğlu, "ABD Başkanı Trump, YPG'ye PYD'ye silah vermeyeceğini altını çizerek söylemiştir. Fakat Amerika içinden yönetimden, değişik kesimlerden Pentagon'dan farklı ifadeler geliyor. Amerika'nın tarafını belli etmesi gerekiyor. Her şeyden önce koalisyon adına açıklama yapamaz. Çünkü bizde koalisyonun içindeyiz." dedi.
"YPG ile de mücadele ederiz"
 
Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadele konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Amerika müttefiklerini mi seçiyor, terör örgütünü mü tercih ediyor. Amerika bir terör örgütünü tercih ediyorsa, bizim de tavrımız elbette farklı olur. Biz kendi tedbirlerimizi alırız. Kim olursa olsun, arkasında Amerika olmuş, başka ülke olmuş, bizi ilgilendirmez. PKK'nın da arkasında birçok ülke var. Ama biz PKK ile nasıl mücadele ettiysek, YPG ile de mücadele ederiz. Afrin'de de ederiz, Fırat'ın doğusunda da ederiz, nerede gerekiyorsa orada mücadelemizi yaparız. Bu bizim için var oluş meselesidir." diye kouştu
 
"Böyle bir adım atılmaz, Bölgede kaos olur"
 
Türk milletine karşı oluşan tehdidi bertaraf etmenin bir görev olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Terör örgütünü tercih eden ülkelere yönelik tavrımızda farklı olur. Çünkü bizim düşmanımız olan terör örgütüyle iş birliği yapan, ona destek veren ülkelere güvenmemiz söz konusu olmaz. Umarım bu açıklama bireysel bir açıklamadır. Gerçeği yansıtmaz. Koalisyon adına böyle bir açıklama yapamazlar. Böyle bir adım atılmaz. Aksi takdirde bölgede kaos olur. Suriye'nin geleceği de riske atılır. Suriye’yi bölmek mi istiyor? Suriye'nin toprak bütünlüğünü mü destekliyor? Bu konuda ABD'nin de Batı'nın da dürüst olması gerekiyor." dedi.
 
"Sözünü tutmayan bir ülke ne kadar güvenilir"
 
Türkiye'ye verilen sözlerin tutulmadığını belirten Çavuşoğlu, "Rakka'da, operasyon bittikten sonra ABD burayı Rakkalı insanlara Araplara verecekti olmadı. Mümbiç'te de olmadı. Sadece bize değil Fransa ve diğer ülkelere de söz verdiler. O da olmadı. Sözünü tutmayan bir ülke ne kadar güvenilir ve itibarlı olur. En son BM Genel Kurulu'ndaki oylamada da gördük. Artık tehditlerle, ayak oyunlarıyla iş birliği yaparak bir yere varamayız. Dolayısıyla ABD'nin burada net bir karar vermesi lazım. Yarın Rex Tillerson ile de bu konuyu görüşeceğiz" diye konuştu.

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Mevlüt ÇavuşoğluABDTerörMesaj
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