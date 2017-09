Çavuşoğlu: Askeri hareket başlayabilir

Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları yanıtladı. IKBY referandumunun Irak anayasasına aykırı olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, Irak anayasasında IKBY'nin haklarının çerçevesinin çizildiğini söyledi. Irak Anayasa Mahkemesi'nin Türkmenlerin başvurusu üzerine referandumu geçersiz saydığı kararının da bulunduğunu hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM), ABD, İngiltere, Fransa ve Türkiye gibi tüm uluslararası camianın gerekli uyarıları yaptığını dile getirdi. IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin "Türkiye ne derse onu yapacaklarını" söylemesine rağmen böyle davranmadığını aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Biz de bu referandumu yok sayıyoruz. Bu sabah zaten Dışişleri Bakanlığı olarak referandum oylaması başlayınca açıklamasını yaptık. Bundan sonra bizim muhatabımız esas itibarıyla Bağdat'tır" diye konuştu.

'OPERASYON BİR ADIM ÖTEDE'

Türkiye'nin Kürtlerle sorunu bulunmadığının altını çizen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'de şu an yaklaşık 300 bin Kürt bulunduğunu, bunların çoğunluğunun da PKK/PYD'yi desteklemediği için terör örgütü tarafından Suriye'den sürgün edildiğini anımsattı. "Askeri seçenek an itibarıyla ne kadar yakın ya da uzak?" şeklindeki soruya cevaben Bakan Çavuşoğlu, "Uzak veya yakın diye değerlendirmek doğru olmaz. Bu gelişmelere bağlı. Türkmen kardeşlerimize yönelik bir şey olursa bu her an, hemen olur. Türkmen kardeşlerimize yönelik bir fiili müdahale olursa askeri operasyon hemen olur. Yani bunun herhangi bir planlaması olmaz" yanıtı verdi.