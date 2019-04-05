Çavuşoğlu: ‘Amerika’nın Tutumu Müttefiklik Ruhuna Uymuyor’

İTTİFAKIN kuruluşunun 70. yıldönümü dolayısıyla Washington'da düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türk basın mensuplarıyla buluştu.

Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in "Hangi silahı alacağı her NATO üyesi ülkenin ulusal kararıdır" açıklamasının hatırlatılması üzerine, Amerika’nın bu konudaki dayatmasının hem müttefiklik ruhuna, hem de uluslararası hukuk düzenine uymadığını dile getirdi.

Stoltenberg’in bu sözlerinin, Başkan Yardımcısı Mike Pence’in "Türkiye, seçimini yapmalı" açıklamasıyla çelişip çelişmediğinin sorulması üzerineyse Çavuşoğlu, “İkili ilişkiler bakamından karşılıklı saygı geliştirmemiz lazım, dolaysıyla Sayın Pence’in yaptığı açıklamaya Başkan Yardımcısı Fuat Oktay Bey gayet güzel bir biçimde cevap vermiş oldu. Buna benzer üslup ve yöntemlerle, ilişkilerimizin bir yere gitmesi mümkün değil, Dayanışma, işbirliği, samimiyet içinde, diyalog zemininde, karşılıklı saygı anlayışıyla ilişkilerimizi geliştirebiliriz” diye konuştu.

Dün Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesine ilişkin yapılan Bakanlık açıklamasının, görüşmenin içeriğini yansıtmadığını söyleyen Çavuşoğlu, “Biz de çok şaşırdık, gerek açıklamanın tonuna baktığımız zaman, gerekse orada Pompeo'nun bize söylediği iddia edilen cümlelere baktığımız zaman gerçekleri yansıtmadığını görüyoruz” dedi.

Türkiye'deki Amerikan misyonlarından çalışan vatandaşlarla ilgili konuyu Pompeo’nun açmadığını, kendisinin bilgi verdiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Hesap verir gibi değil de, kendisiyle sürekli bu konuları konuştuğumuz için bilgi verdim, kendisi de teşekkür etti” diye ekledi.

Çavuşoğlu, söz konusu görüşmede, Türkiye’nin bölgede tek taraflı askeri eylemlerine ilişkin bir konuşmanın hiç gündeme gelmediğini ifade etti.

Ankara'nın çok taraflı bir dış politika izlediğinin altını çizen Çavuşoğlu, Türkiye’nin bir seçim yapmak zorunda olmadığını söyledi.

S-400’lerin NATO sistemlerine entegre edilmeyeceği gibi, NATO sistemlerine bir risk veya tehdit de oluşturmayacağının altını bir kez daha çizen Çavuşoğlu, “Bu konuda ortak bir teknik çalışma grubu oluşturalım dedik. Bu önerimizi de yine dün Pompeo'ya ilettik. Genel Sekreter Stoltenberg'e de bu konuda öncülük yapmasını özellikle söyledik. Bizim acil bir hava savunma sistemine ihtiyacımız vardı ve müttefiklerimizden de alamadığımız için bu S-400'ü almak durumunda kaldık. Biz yeni yönetim geldikten sonra da yine Amerika'dan Patriot almak için mektubu gönderdik. 17 ay sonra bize cevap geldi” dedi.

Patriot konusunu Amerika’yla görüşmeye devam ettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, ancak ABD Kongresi’nden Patriot satışının onayına dair bir garanti verilmediğine vurgu yaptı.

Çavuşoğlu basın toplantısının hemen ardından Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’la bir araya geldi. Bolton, Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede, görüşmeyi ‘yapıcı’ ve ‘verimli’ olarak niteledi.

Washington temaslarını tamamlayan Mevlüt Çavuşoğlu’nun sonraki durakları Miami ve Kuzey Carolina.