Çavuşoğlu: Almanya ile  ilişkilerimizi düzelteceğiz'

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA'DA temaslarda bulunan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Oyuncak Müzesi'nin açılışını yaptı. Yol ve hizmet binaları gibi klasik belediye hizmetlerini sürekli gerçekleştirdiklerini ancak bu tür özel açılışlara katılınca daha mutlu olduğunu ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Antalya'yı vizyon şehri yapmak istediklerini, büyükşehir ve ilçe belediyelerle Antalya'yı hak ettiği yere getirmeleri gerektiğini vurguladı. Antalya'da klasik yatırımların yanında sanatta, sporda ve bilimde yatırımlar yapılması gerektiğini anlatan Bakan Çavuşoğlu, kentte teknoloji şehri kuracaklarını kaydetti.

'FETÖ'DEN HESAP SORACAĞIZ'

Türkiye'nin haklarını içeride ve dışarıda savunmaktan onur ve gurur duyduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Hukuki, siyasi her anlamda ülkemizin haklarını korumamız lazım. Ülkeye 15 Temmuz acısını yaşatan hainlerden de nerede olursa olsun hesap sormak boynumuzun borcudur. Özellikle dışarıdaki hainlerin iade edilmesi, oralarda işlem yapılması konusunda kararlıyız. FETÖ'nün iadesi konusunda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık" dedi. Akdeniz Üniversitesi'nin (AÜ) 2017-2018 akademik yılı açılışı töreni, Bakan Çavuşoğlu'nun katılımıyla Atatürk Kültür Salonu'nda (AKS) yapıldı. Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'yi sert tepki gösterdi.

'BARZANİ HATASINDAN DÖNMELİ'

Bakan Çavuşoğlu, "Görevinin başında kalmak için bölgenin ve Kürtlerin geleceğini riske ediyor. Bizim muhatabımız Bağdat yönetimidir. Onlardan gelen talebi dikkate alırız. Henüz geç değil. Vahim hatadan geri dönmeleri gerekiyor. Bu hırs, mevki, makam ve rant hırsı, aklın önüne geçiyor" dedi. Bir Avrupa ülkesi bakanının kendisini arayarak bir PKK'lı teröristi neden veremeyeceklerini anlattığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa, ortak değerlerin merkezi değil, ortak değerleri yok eden teröristlerin merkezi olmaya, aşırı akımların merkezi olmaya başladı. Almanya'da Gabriel'in tabiriyle Nazi Partisi meclise girdi. Partinin ciddi bir kısmı Naziciymiş. 'Popülizm bitti, seçimler bitti, artık gerçekleri konuşalım' dedik. Almanya ile ilişkilerimizi düzelteceğiz" diye konuştu.