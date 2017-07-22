Çavuşoğlu, Alman mevkidaşıyla görüştü!

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile görüştü.

İki bakanın iki ülke arasında yaşanan krizi görüştüğü ve gerilimi medya üzerinden değil, diplomasi trafiği yürüterek yönetmek üzerine görüş birliğine vardığı belirtildi.

Alman vatandaşı aktivist Peter Steudtner'in tutuklanmasının ardından Türkiye ile Almanya arasındaki gerilim tırmanmıştı.

Alman Dışişleri Bakanı Gabriel iki gün önce Türkiye'ye seyahat edecek vatandaşlara yeni bir uyarı yayınlandığını açıklamıştı. Gabriel, Türkiye konusunda ekonomik açıdan değerlendirme yapabilecekleri imasında bulunmuştu. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sözcüsü ise Gabriel'in duyurduğu adımların 'gerekli ve kaçınılmaz' olduğunu söylemişti.

BAŞBAKAN YILDIRIM: DAHA FAZLA GERİLMENİN ANLAMI YOK

Başbakan Binali Yıldırım dün Türkiye ile Almanya arasında gerilen ilişkilere ilişkin, "Türkiye ile Almanya ezeli staratejik ortaktır. Almanya ile Birinci Dünya Savaşında beraber olduk. Bugün de hükümetimiz, Almanya’yı Avrupa’da stratejik ortak olarak görmeye devam ediyor. Zaman zaman iç siyasetten kaynaklanan mülahazalarla ilişkilerde gerginleşme olabiliyor. Benim çağrım, teenni ile hareket etmektir. İlişkilerin zarar görmesinin Almanya’ya da Türkiye’ye de yararı yok. Aramızdaki en büyük anlaşmazlıkların başında Almanya’da gerek PKK gerek FETÖ terör örgütünün sempatizanlarının, terör örgütü mensuplarının çok geniş alan bulması ve ülkemiz aleyhinde faaliyetlerini sürdürmesi. Bu konuda gerekli tedbirlerin alınmasını istiyoruz, bizim bu istediğimiz uluslararası hukukun gereği. Ülkemiz aleyhinde faaliyet gösterenlerin, dostlarımız tarafından korunuyor görüntüsünün oluşuyor olması Türk milletini derinden üzer. Almanya’da 3,5 milyon vatandaşımız var. Onlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin teminatı niteliğindedir. O bakımdan olayları daha fazla germenin bir anlamı yok" açıklamasında bulunmuştu.