Çavuşoğlu Alman mevkidaşıyla Antalya'da buluştu

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Antalya'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu ile Alman mevkidaşı Gabriel, görüşmede, Türkiye-Almaya arasındaki konuları ve karşılıklı beklentileri değerlendirdi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Çavuşoğlu da görüşme için sosyal medya hesabı Twitter'da "Ülkelerimiz arasındaki zorlu konuları ve beklentilerimizi konuştuk" dedi.