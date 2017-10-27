Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile telefonda görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, İran ve Etiyopya dışişleri bakanlarıyla ayrı ayrı telefon görüşmelerinde bulundu.
Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile telefonda görüştü.
GÖRÜŞME TALEBİ KARŞI TARAFTAN GELDİ
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile karşı tarafın talebi üzerine görüşme yaptı.
İRAN VE ETİYOPYALI MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞTÜ
Çavuşoğlu ayrıca İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Etiyopya Dışişleri Bakanı Workneh Gebeyehu ile de telefonda görüştü
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