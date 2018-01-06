Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Gabriel'le görüştü

BAKAN Çavuşoğlu, Gabriel ile 5 Kasım'da Antalya'daki görüşmesinden iki ay sonra bu kez Alman mevkidaşına iade-i ziyarette bulunmak üzere Almanya'ya gitti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile açıklama yaptı. Almanya Dışişler Bakanı Sigmar Gabriel yaptığı açıklamada, "Geleceğe yönelik adımları görüşeceğiz" dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu ise açıklamasında "Sigmar, Türkiye ve Almanya ilişkilerinin tarihinden bahsetti. Bugün bazı konularda görüş ayrılıklarımız var, hatta ilişkilerimizde tırmanma da oldu ama biz bunun diyalog yoluyla aşılabileceğine inaniyoruz. Karşılıklı anlayış diyalog ve samimi işbirliği içinde ilişkilerimizi geliştirebileceğimez inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte iki ülke arasındaki mekanizmaları işletmeye başlamamız lazım. İki Dışişleri Bakanlığı arasında istişare mekanizmaları var. Bölgesel sorunlar açısından da çalışma arkadaşlarımızın istişareleri yapmasında fayda var. Ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için güven artırıcı adımlar atmamız lazım, somut adımları atmaya devam etmemiz gerekiyor. Sigmar'ın da söylediği gibi her konuda hemfikir olmak zorunda değiliz. Türkiye'nin AB üyelik süreciyle ilgili karşı karşıya olduğumuz durumu biliyoruz. Her iki tarafının yararına olan Gümrük Birliği anlaşması gibi konuları aşmamız gerekiyor. Bizim bölgemizdeki konularda da tamamen görüş birilği içindeyiz. Suriye, Irak, Yemen, Libya. Türkiye ile Almanya'nın görüşleri örtüşüyor. Göç gibi insani konularda da Almanya ile yakın işbirliği içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Beni kendi memleketi Goslar’da ve evinde ağırlayan Almanya Dışişleri Bakanı mevkidaşım Gabriel ile ilişkilerimizi daha da ilerletme konusunda mutabık kaldık ve aramızdaki stratejik diyalog ile ortak ekonomi ve ticaret komisyonunu canlandırmayı kararlaştırdık" dedi.