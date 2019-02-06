Çavuşoğlu açıkladı! İşte yurt dışında yaşayan Türk sayısı

BUTAN, Tonga, Tuvalu'da hiç Türk yaşamıyor. Bakan Çavuşoğlu, soru önergesine verdiği cevapta yurtdışında yaşayan Türklerin sayısının ülkelere göre dağılımını gösteren bir tablo paylaştı. 152 ülkeyi kapsayan tabloya göre, 5 milyon Türk yurtdışında yaşıyor. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yurtdışında yaşan Türklerle ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 2018 yılında çok sayıda soru önergesi verdi. Tanrıkulu'nun önergelerini toplu olarak 14 Ocak 2019'da yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, verdiği cevapta yurtdışındaki vatandaşların sayısının ülkelere göre dağılımını da paylaştı. 52 ülkeyi kapsayan tabloda 5 milyon Türk’ün yurtdışında yaşadığı, en çok Türk vatandaşının yer aldığı ülkenin ise 2 milyon kişiyle Almanya olduğu görülüyor. Butan, Tonga ve Tuvalu'da hiç Türk yaşamazken; Ermenistan, Paraguay, Ekvator Ginesi, El Salvador, Nijerya, Cape Verde, San Marino, Bolivya, Suriye, Monako, Kuzey Kore, Liberya, Belize, Galler, İzlanda, Kanarya Adaları, Kuzey İrlanda, Jamaika, Honduras, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Barbados, Andorra, Tayvan, Togo ve Uruguay'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili verinin bulunmadığı ifade edildi. Almanya’da 2 milyon, Fransa’da 700 bin, Hollanda’da 500 bin, Amerika’da 300 bin, Avusturya’da 250 bin, Belçika’da 240 bin, Avustralya’da 150 bin, İsviçre’de 130 bin, Danimarka’da 75 bin, Kanada’da 70 bin, İsveç’te 62 bin 500, Suudi Arabistan ve Bulgaristan’da 60 bin ve Rusya’da 40 bin Türk vatandaşının yaşadığı bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019, 18:35