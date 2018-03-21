Çavuşoğlu: ABD ile Münbiç konusunda anlaşmaya değil anlayışa vardık

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Münbiç konusunda yaptıkları görüşmeler ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu "Anlaşmaya vardık sözünü netleştirmemiz lazım. Bunları hep vurguladık. Bir anlayışa vardık. Bu anlayış da Suriye'nin istikrara kavuşturulması. Bunu ABD ile yapacağız. Bin anlaşmaya vardık demedik, anlayışa vardık dedik. Önce anlaşma dedik sonra anlayış diye düzelttik. Anlaştıysak komisyon toplantısını neden yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
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