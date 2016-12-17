Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Mogherini ile Halep'i görüştü

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Yüksek Temsilcisi Mogherini bu sabah Kayseri'de gerçekleştirilen bombalı terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti. Bakan Çavuşoğlu ise PKK dahil olmak üzere terörizmle mücadele konusunda Türkiye'nin, AB'den ve AB ülkelerinden daha somut adımlar beklediğine dikkat çekti. Alınan bilgiye göre, görüşmede ayrıca Suriye'deki güncel gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, Halep'teki insanlık dramının sonlandırılması ve sivillerin tahliyesi için Türkiye'nin sahada ve diplomatik alanda atmakta olduğu adımları anlattı. Yüksek Temsilci Mogherini ise AB'nin insani yardımlarını sürdüreceğini belirtti.