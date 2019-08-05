Çavuşoğlu AB'ye resti çekti: Bizimle işbirliği yapın, herkes kazansın

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da, 11. Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu. Çavuşoğlu Ankara'da düzenlenen konferansta, Avrupa Birliği'nin Doğu Akdeniz'de mahkeme gibi hareket edemeyeceğini belirterek, "Bizimle işbirliği zemininde buluşun, herkes kazansın'' dedi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle: ''Türk diplomasisi dünyada bir markadır. Bugün artık dünya bir gül bahçesi değil. 31 büyükelçiliğimiz açlık kuraklık bölgesinde görev yapmakta. Suriye'de barış umudunu ayakta tutan Astana süreci Türk diplomasisinin masada etkin olduğunun güzel bir örneği.

''GÜÇLÜ EKONOMİ GÜÇLÜ DIŞ POLİTİKA DEMEKTİR''

İslam karşıtlığının da bir insanlık suçu olduğunu kabul ettirdik. Güçlü ekonomi güçlü dış politika demektir. FETÖ'cüleri bünyemizden arındırdıktan sonra güçlendik. Geleneksel diplomasisinin çok ötesine geçtik.

''CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÇETİN DÖNEMLERİNDEN BİRİNDEYİZ''

Büyükelçilerimiz her alanda milli amaçların hizmetinde. Cumhuriyet tarihinin en çetin dönemlerinden birindeyiz. Önümüzdeki birkaç yıl her anlamda çok önemlidir. NATO ve Avrupa Konseyi üyesiyiz. Güçlü olan ve duran bölgesel barış ve refahın teminatı olan bir devlet ve milletiz.

''DOĞU AKDENİZ'DE AB MAHKEME GİBİ HAREKET EDEMEZ''

İstediğimiz zenginliklerin hakça paylaşılması. Kıbrıs Türk makamlarının sundukları yapıcı öneriler takdir edilmelidir. Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edeceğiz. Doğu Akdeniz'de Avrupa Birliği (AB) mahkeme gibi hareket edemez. Kıbrıs milli davamızdır. Bu bölgeye ilgi gösteren herkese mesajımız tektir. Bizimle işbirliği zemininde buluşun, herkes kazansın.AB enerjisini doğru yolda kullanmalı."

''TÜRKİYE, FİLİSTİN DAVASINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEK''

Türkiye, ne pahasına olursa olsun Filistin davasını savunmaya devam edecektir. Irak ve Suriye'de huzur tesis edilmeden Ortadoğu'da denge kurulamaz. Suriye için kalıcı siyasi çözüm amacıyla önde gelen uluslararası aktörleri ortak zeminde buluşturmaya gayret ediyoruz. İdlib'de yaşanacak bir insani dramın 2015 yılını dahi aratacağı konusunda herkesi uyarmak isterim.

''ABD, PKK YPG İLE ANGAJMANINI SONLANDIRMALI''

Milli güvenliğimize tehdit oluşturan konularda ABD'nin somut adım atması gerekiyor. ABD'nin Suriye'de PKK YPG ile angajmanını sonlandırmasını bekliyoruz. Rusya'dan S-400 tedarikimiz yanlış bir boyuta taşınmıştır. İran'a yaptırımlar bölge ülkelerine zarar veriyor.

FETÖ İLE MÜCADELE

Ortaklarımızdan terörle mücadele alanında da destek bekliyoruz. Terörle mücadele insanlığın ortak görevidir. FETÖ ile mücadeleye yönelik girişimi kampanyamızı aralıksız sürdürüyoruz. 22 ülkede FETÖ iltisaklı okullar kapatıldı. FETÖ'cüleri izliyor, ellerindeki imkanları alıyoruz. 40 ülkede FETÖ dernek, okul ve şirketleri kapatıldı.''