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Çavuşoğlu, 3 İngiliz’e yardım eden kişiyi açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “3 İngiliz’in Suriye’ye geçmesine yardım eden kişi koalisyon içindeki ülkenin istihbaratına çalışan kişi, Suriye vatandaşı” dedi

Çavuşoğlu, 3 İngiliz’e yardım eden kişiyi açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “3 İngiliz’in Suriye’ye geçmesine yardım eden kişi koalisyon içindeki ülkenin istihbaratına çalışan kişi, Suriye vatandaşı” dedi

13 Mart 2015 Cuma 16:26
Çavuşoğlu, 3 İngiliz’e yardım eden kişiyi açıkladı
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BAKAN Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Poposki ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Suriye’de yabancı savaşçılara yönelik sorunun ise işbirliği içinde çözülebileceğini vurgulayarak, “Türkiye transit ülke. Karmaşık bir durum. Biz de tedbirlerimizi arttırıyoruz. Buralarda tarama merkezleri kuruyoruz. Bu sorunu ancak işbirliği ile çözebiliriz. Bu konudaki işbirliğimiz güçleniyor. Bilgi paylaşımı, istihbarat paylaşımı konusunda eksiklikler var. Bu eksiklikleri gidermek lazım. Avrupa Birliği ülkelerinden gelenlerin o ülkelerde durdurulamaması, ‘demokratik ülkeyiz, insanların seyahat etme özgürlüğünü kısıtlayamayız’. Sınırdan da olsa, diğer taraftan da olsa bunlara yardım edenler var. Kore vatandaşı Suriye plakalı arabayla geçiyor, araba kiralanmış. Aracılar sayesinde Suriye’ye geçiyor. Burada istihbaratlara çalışan insanlar var. 3 İngiliz’in Suriye’ye geçmesine yardım eden kişi koalisyon içindeki ülkenin istihbaratına çalışan kişi, Suriye vatandaşı. Bu kadar karmaşık bir durum” dedi. Geçen hafta itibariyle sınır dışı edilen kişilerin sayısının bin 154 olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, bu kişilerin yarısı hakkında kendilerine bilgi verilmediğini kaydetti. 16 Endonezyalı’nın Suriye’ye geçmek üzereyken yakalanması ve 16 Endonezyalı’nın ise kayıp olması ile ilgili Çavuşoğlu, “Gerekli işlemler devam ediyor. Soruşturma sürüyor. Diğer 16 kişiyle ilgili elimizde bir bilgi yok” şeklinde konuştu. Suriyeli muhaliflere ilişkin Eğit-Donat Projesi konusunda ise Çavuşoğlu, “Teknik çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki süreçte başlayacak. Teknik çalışmalar en kısa zamanda tamamlanacak” dedi.
Çavuşoğlu ve Poposki, Dışişleri Bakanlıkları arasında işbirliğine yönelik mutabakat muhtırası imzaladılar.


Kaynak: İHA
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Son Güncelleme: 13.03.2015 15:27
Anahtar Kelimeler:
ÇavuşoğluAÇIKLAMABakan
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