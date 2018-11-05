Çavuşoğlu: 2019 Japonya’da Türk Kültür Yılı' olacak

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Ikura Konukevi’nde ikili görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Dışişleri Bakanlığı Toplantısı’nın ardından tekrar Dışişleri bakanları görüşmesini gerçekleştirecekleri için büyük sevinç duyduğunu söyledi.

Kono, “Hepinizin de bildiği üzere geçenlerde bir Japon gazetecinin serbest bırakılmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere Türk hükümetinin ilgililerinin çok büyük katkıları olmuştur.

Bugün burada bir araya gelişimizi fırsat bilerek yeniden şükranlarımızı sunmak istiyorum. Türkiye, Japonya için önemli stratejik bir ortaktır. Gelecek sene düzenlenecek olan ‘Osaka G-20’sine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek katılımlarını arzu ediyoruz.

Japonya ve Türkiye arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmenin bizim vazifemiz olduğu düşüncesindeyiz. Bunun için bugün siyaset, ekonomi, kültür, afet işleri gibi her alanda iki ülke arasındaki iş birliğini ilerletmek için görüşmelerde bulunmak istiyoruz.

Ayrıca Japonya’nın Orta Doğu ile daha derin bir şekilde alakadar olması bakımından Orta Doğu bölgesinde büyük bir rol üstlenen Türkiye, Japonya için son derece önemli bir ortaktır. Bugün Suriye’nin durumu başta olmak üzere Orta Doğu’nun sorunları üzerine yoğun bir görüşmenin yapılmasını istiyorum. Aynı zamanda ben de kendilerine Kore Yarımadası’nın durumu olmak üzere Japonya’nın konular hakkındaki duruşu üzerine açık ve ayrıntılı şekilde izah etmek istiyorum” dedi.

“JAPONYA TÜRKLERİN KALBİNDE ÖZEL BİR YERE SAHİP”

Bakan Çavuşoğlu da, “Bugün Japonya’yı bir kere daha ziyaret etmekten büyük bir mutluluk duyduğumu vurgulayarak sözlerime başlamak istiyorum. Japonya sadece benim değil, Türklerin kalbinde özel bir yere sahiptir.

Karşılıklı ziyaretlerimizle ve ikili görüşmelerimizle ilişkilerimizi her alanda daha da derinleştirmek ve bağlarımızı güçlendirmek için çaba sarf ediyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde hangi konuları ele alacağımızı dostum Dışişleri Bakanı Taro Kono zaten söyledi ama ilaveten şu anda müzakeresini yürüttüğümüz Ekonomik Ortaklık Anlaşması dahil ve birlikte hayata geçirmeyi planladığımız Türkiye’deki bazı projeler ve de Japonya-Türkiye Bilim ve Teknoloji Üniversitesi gibi önemli konuları da ele almış olacağız.

İlişkilerimizin hukuki zeminini güçlendirmek için müzakerelerini yürüttüğümüz stratejik alanlarda özellikle Sosyal Güvenlik Anlaşması, Teknik İş Birliği Anlaşması, afet yönetimi gibi birçok alanda anlaşma ve mutabakat zaptlarını da bugün ele almış olacağız. 2019 yılının Japonya’da ‘Türk Kültür Yılı’ olarak kutlanacak olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Bu etkinlikler için çalışmamızı şimdiden başlattık. Japonya’nın sadece bu bölgedeki sorunlara değil, bizim bölgemizdeki Orta Doğu sorunu dahil, tüm sorunlara olan ilgisinin artmasından ve bu sorunların barışçıl bir şekilde çözümü konusunda aktif rol almaya başlamasından ve insani boyutuna da önem vermesinden biz Türkiye olarak büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Japonya’nın da oynadığı bu rolün de çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü hangi konu olursa olsun Japonya her zaman objektiftir, dengelidir, adaletlidir. Önyargısız bir şekilde meselelere yaklaşıyor. Bizim de zaten arzu ettiğimiz budur. Bugünkü görüşmelerimizde bundan sonra yapılacak karşılıklı ziyaretleri iki dışişleri bakanı olarak nasıl koordine edeceğimizi de değerlendireceğiz”

diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2018, 16:50