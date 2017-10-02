Çatıyı onarırken 5’inci kattan düşen bir kişi hayatını kaybetti

GAZİ Ahmet Muhtar Paşa Caddesi’ndeki oturduğu binanın çatısına çıkan 58 yaşındaki Burhan Aksu, çatıyı onardığı sırada dengesini kaybederek 5’inci kattan düştü. Betona çakılan ve ağır yaralanan Burhan Aksu, olay yerine gelen ambulansla Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Burhan Aksu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Burhan Aksu’nun ölüm haberini alan yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.