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Çatışmada 1 asker şehit oldu!

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalında bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu. Operasyonda 4 terörist öldürüldü

Çatışmada 1 asker şehit oldu!

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalında bir grup terörist ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada bir asker şehit oldu. Operasyonda 4 terörist öldürüldü

15 Kasım 2017 Çarşamba 16:42
Çatışmada 1 asker şehit oldu!
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AĞRI'NIN Eleşkirt ilçesinde PKK terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada, bir uzman çavuş şehit oldu. Bölgedeki operasyonlar devam ediyor.

DHA'nın haberine göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Eleşkirt kırsalında PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan operasyonda, bugün sabah saatlerinde sıcak temas sağlandı. Eleşkirt ile Erzurum'un Karayazı ilçeleri arasındaki Eyüpkomu köyü yakınlarında teröristlerle çıkan çatışmada bir uzman çavuş ağır yaralandı. Yaralı asker, askeri helikopterle Erzurum'a sevk edildi. Askeri helikopterde durumu ağırlaşınca uzman çavuş, hemen Ağrı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma Uzman Çavuş, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Ağrı Valiliği'nce, Eleşkirt ilçesi kırsalında gerçekleşen operasyonda 1 uzman çavuşun şehit olduğu, 4 teröristin de etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Eleşkirt'teki operasyona ilişkin "Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu sabah saatlerinde ilimiz Eleşkirt ilçesi sınırları içerisinde bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca çatışma esnasında 1 uzman çavuşumuz şehit olmuştur" denildi.

AİLESİNE ACI HABER ULAŞTI

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalında, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan'ın (23), memleketi Mersin'deki baba evine acı haber ulaştı.

Doğan'ın merkez Mezitli ilçesi Doğulu Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri yetkililer, şehadet haberini aile yakınlarına verdi. Şehidin annesi Emine Doğan, haber üzerine büyük üzüntü yaşadı.

Şehadet haberinin ardından Doğan'ın yakınları da taziye için eve geldi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin annesi Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluyla en son dün görüştüğünü belirterek, "İkindi vakti konuştum. Göreve gitti. Akşam 17.00 gibi araziye çıkmıştı. Bugün de dönecekti. Kısmet olmadı. Kısmet öyleymiş. 'Anne arkamdan dua et. Canımız Allah'a emanet' derdi her zaman." ifadelerini kullandı.

Şehidin 1,5 yıllık evli olduğu öğrenilirken, ağabeyi Emin Doğan'ın da İstanbul'da kısa dönem olarak vatani görevini yaptığı, acı haberin ardından Mersin'e gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.


 

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Anahtar Kelimeler:
AğrıTeröristErzurum
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