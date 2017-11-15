Çatışma çıktı! F-16 ve "Atak"lar bölgede

AĞRI'NIN Eleşkirt ilçesi kırsalında, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan ve bir uzman çavuşun şehit olduğu çatışmada 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı timlerince, ilçenin kırsal kesiminde terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi ve barınma alanlarının tespit edilip imhası amacıyla operasyon başlatıldı.

Operasyonda, güvenlik güçleriyle bir grup terörist arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada uzman çavuş İsmail Hakkı Doğan (23) yaralandı.



Helikopterle bölgeden alınarak Ağrı Devlet Hastanesine getirilen Doğan, buradaki müdahalelere rağmen şehit oldu.



Operasyonda, 4 terörist de etkisiz hale getirildi.



Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca sabah saatlerinde Eleşkirt ilçesinde bir grup terörist ile sıcak temas sağlandığı anımsatıldı.



Açıklamada, "Çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirilmiş, bir uzman çavuşumuz şehit olmuştur." denildi.



Teröristlerin kaçış güzergahları ateş altında



Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, teröristlerin kaçış güzergahları ve bulanabilecekleri alanlar F-16 savaş uçakları ve "Atak" helikopterleriyle bombalandı.



Ağrı'nın yanı sıra Erzurum'dan da çok sayıda özel birliğin takviye olarak gönderildiği bölgedeki operasyon sürüyor.



Şehit uzman çavuş Doğan'ın naaşının düzenlenecek tören sonrası memleketi Mersin'e gönderileceği öğrenildi.