Çatışma: 1 asker şehit

ŞIRNAK Valiliği tarafından bir süre önce geçici güvenlik bölgesi ilan edilen Besta bölgesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, bir grup PKK'lı terörist ile sıcak temas sağlandı. Teröristlerin açtığı ilk ateş sonucu, 1 asker şehit olurken, 2 asker yaralandı. Şehit askerlerin cenazesi Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılırken, yaralı askerler de tedavi altına alındı.

Bölgede hava destekli devam eden operasyon kapsamında zaman zaman sıcak çatışmaların yaşandığı belirtildi.

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