Çatıdaki işçilerin ölümle dansı

İSTANBUL Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde 7 katlı bir binanın çatısında hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışan işçi ler yürekleri ağza getirdi. İşçilerin emniyet halatı dahi olmadan çatı yapımında kullanılan kartonpiyer malzemeleri elden ele uzatmaları ölüme davetiye çıkarttı. Çatıda olmalarına aldırış etmeyen işçilerin sokakta yürür gibi gayet rahat yürümeleri ise dikkatlerden kaçmadı.

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