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Casusluktan aranıyordu, FETÖ'cülerle kaçarken yakalandı!

Casusluktan aranan şahsın ve 'mahrem imam'ın da aralarında olduğu FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Casusluktan aranıyordu, FETÖ'cülerle kaçarken yakalandı!

Casusluktan aranan şahsın ve 'mahrem imam'ın da aralarında olduğu FETÖ'cüler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

27 Ekim 2017 Cuma 23:50
Casusluktan aranıyordu, FETÖ'cülerle kaçarken yakalandı!
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MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinden Yunanistan’ın Kos adasına yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 17 FETÖ/PDY terör örgütü üyesi yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin bilgi işlem ve teknolojilerinde uzman olduğu, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör örgütü adına casusuluk suçu yapmaktan yakalaması olduğu ortaya çıktı.

Gece saatlerinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, Yunanistan’ın Kos adasına geçmeye çalışan mültecilere operasyon düzenlendi. Bottan 4 Suriye uyruklu mülteci çıkarken 30 kişinin ise Türk vatandaşı olduğu öğrenildi. Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen şahıslardan 17 kişinin FETÖ/PDY terör örgütü mensubu olduğu ortaya çıktı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından Bodrum KOM şubeye getirilen şüphelilerin birçoğunun ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Yakalanan kaçaklardan bir kişinin Türkiye Cumhuriyetinin gizli evraklarını yurt dışına sızdıran casus ve bir kişinin ise terör örgütünde 'mahrem imam' olduğu öğrenildi.

Yunanistan’a kaçmak isteyen FETÖ/PDY terör örgütü üyeleri içerisinde, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünde Komiser Yardımcısı olan ve görevinden ihraç edilen Ömer Y.Y., Diyarbakır’da öğretmenlik yapan Muhammet B.’nin de olduğu bildirildi.

Hamza D. isimli şahsın ise bilgi işlem ve teknolojilerinde uzman olduğu, Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör örgütü adına casusuluk suçu yapmaktan yakalaması olduğu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin bilişim sistemindeki verileri bozma, delilleri yok etme, sisteme veri yerleştirme, devlet bilgilerini sızdırma ve casusluk yapma" suçlarından arandığı öğrenildi.

Yakalananlar arasında TRT Genel Müdürlüğü'nde Müfettiş Recep Ş.’nin ise ByLock kullanıcısı olmaktan Çankırı Sulh Ceza Hakimliğince “terör örgütüne üye olmaktan” arandığı ortaya çıktı.

Yakalananlar arsında Sultan Ş. isimli kadının da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında Denetçi olduğu ByLock kullanmaktan işinden ihraç edildiği ve aranması olduğu öğrenilirken, öğretmen Abdullah A., Eskişehir’de Defterdarlık görevlisi Selma U., İzmir’de öğretmen Enes B., Astsubay Hasan S., öğretmen Hayriye B., öğretmen Pervin D. ve diğer meslek guruplarından Ümran Y., Güler T., Sabahat Ş., Meryem B., Elif S., Nesrin G. olduğu öğrenildi. Birçoğunun ByLock kullanıcısı ve FETÖ/PDY terör örgütünde önemli görevlerde bulunduğu ortaya çıktı.

10 bin euro kaçmak için organizatörlere verildi

34 kişiyi motor yat ile Yunanistan'a kaçırmaya çalışan 2 kişi de yatta yakalandı. FETÖ üyelerini yurt dışına kaçıran Ü.Y. ve H.E.E.’nin ailelerden 5 bin euro ile 20 bin euro para aldıkları öğrenildi. Gözaltına alınan organizatörlerin ve 17 FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin emniyetteki sorgularının ise devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
CasuslukMahrem ImamFetö
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