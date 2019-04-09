Çarşı'dan AKP'ye İmamoğlu göndermesi

SPOR Toto Süper Lig’in 27’nci haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Beşiktaş'a 7-2 mağlup oldu. Bu sonuçla Çaykur Rizespor ligin ikinci yarısındaki ikinci mağlubiyetini aldı. Ligin ikinci devresinde namağlup zirve takibini sürdüren Beşiktaş ise Rize deplasmanında bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti. Beşiktaş'ın gollerini; Vida, Ljajic (2), Burak ve Güven (3) attı. Rizespor'un gollerini ise Vedat Muriqi ve Abarhoun kaydetti. Beşiktaş haftayı 50 puanla 3. sıra noktaladı. Çaykur Rizespor ise 34 puanda kaldı. Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı yerel seçimlerin ardından AKP'nin sandık sonuçlarına itiraz etmesine göndermede bulunan bir tweet attı. Mesajda "Beşiktaşımızın Rize’de attığı goller yeniden sayılsın!" denildi.