Çarptığı çocuğun ölümüne neden olan servisçi tutuklandı

İSTANBUL'DA Avcılar Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde dün bir servis aracı şoförü 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarpıp ölümüne neden olmuştu. Servis şoförü Hüseyin Y. sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturma savcısına ifade veren şüpheli, "kasten öldürme" gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Hüseyin Y'nin tutuklanmasına karar verdi. Ayrıca okul idaresinin olayda kusuru olup olmadığının da soruşturulduğu öğrenildi.