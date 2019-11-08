Çarptığı çocuğun ölümüne neden olan servisçi tutuklandı
İstanbul Avcılar'da okul bahçesinde bir kız öğrenciye çarparak ölümüne neden olan servis aracı sürücüsü tutuklandı.
GÜNDEM 08.11.2019, 16:29
İSTANBUL'DA Avcılar Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde dün bir servis aracı şoförü 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarpıp ölümüne neden olmuştu. Servis şoförü Hüseyin Y. sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü. Soruşturma savcısına ifade veren şüpheli, "kasten öldürme" gerekçesiyle tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Hüseyin Y'nin tutuklanmasına karar verdi. Ayrıca okul idaresinin olayda kusuru olup olmadığının da soruşturulduğu öğrenildi.
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