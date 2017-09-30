Caretta Caretta yavruları denizle buluştu

İZTUZU sahilinde düzenlenen törenle, yavru Caretta Carettaların yanı sıra Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde (DEKAMER) tedavileri tamamlanan “Mia” ve “Kaptan Mehmet” isimli deniz kaplumbağaları da denize bırakıldı.

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi ve DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska , merkezde tedavileri tamamlanan 2 deniz kaplumbağasını ve sezonun son yuvalarında sıkışan 10 yavruyu denize ulaştırdıklarını aktardı.

Deniz Kaplumbağalarının genellikle olta ve misina yaralanmasına mazur kaldıkları vurgulayan Prof. Dr. Kaska, “Mia ve Kaptan Mehmet ismini verdiğimiz 2 kaplumbağamızı doğal ortamına bıraktık. Mia’da olta ve misina yaralanması vardı. Kaptan Mehmet ise misina ile yaralanmıştı, tedavileri tamamlandı ve denizle buluşturlar” diye konuştu.

Tedavileri tamamlanan kaplumbağaların yanı sıra sezonun son yuvalarında sıkışan yavru Caretta Carettaları da denize bıraktıklarını belirten Kaska, yaralı kaplumbağaların tedavileri için merkezde çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekledi.