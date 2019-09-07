Canlı yayında Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili terleten soru!

HABERTÜRK Manşet'te Mehmet Akif Ersoy'un konuğu CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay ile, İBB'de araç israfı tartışması ve işten çıkarma polemiği konusu masaya yatırıldı.

SUNUCUNUN SORULARI TERLETTİ

Yenikapı'da sergilenen araçların şov için değil israfa dikkat çekmek amacıyla sergilendiğine dikkat çeken CHP'li Altay, program sunucusu Mehmet Akif Ersoy'un sorularıyla zaman zaman zor anlar yaşadı.

"BUNUNLA NE YAPILABİLİR?"

Araçların içerisinde bulunan zabıta araçları gibi hizmet araçları için Engin Altay, "Bilemiyorum, ihtiyaç fazlasıdır herhalde" deyince Ersoy, "Bununla ne yapılır?" diye tekrar sordu.

"PERSONELE GEZ DİYE VERİLEBİLİR"

Bu soru karşısında kısa süreli duraksayan CHP'li Altay, "Belediyede bankamatik maaşı alan, partiden dolayı belediyeye girmiş personele al bunla gez diye verilebilir, bilemiyorum" yanıtını verdi. Altay'ın bu cevabı ekran başındakileri şaşırttı.