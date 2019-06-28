Canlı yayında flaş sözler: Erdoğan da Erkan Tan'dan rahatsız

KATILDIĞI canlı yayında A Haber Sunucusu Erkan Tan ile ilgili konuşan Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Tan'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsız olduğunu söyledi. Selvi, CNN Türk'te Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında seçim dönemi boyunca iktidara yakın medyanın dilinin AK Parti MYK üyeleri tarafından da eleştirildiğini ifade etti.

ERKAN TAN ERDOĞAN'I DA RAHATSIZ ETTİ

A Haber Sunucusu Erkan Tan'ın Ekrem İmamoğlu'na "oğlum" diye hitap etmesinin AK Parti MYK'da gündeme geldiğini belirten Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Tan'dan rahatsız olduğunu açıkladı.

SAYIN CUMHURBAŞKANI DA O RAHATSIZLIĞA KATILIYOR

Selvi ''İstanbul'da milyonlarca insanın oyunu alan bir belediye başkanı için canlı yayında oğlum diye hitap eden bir programcı vardı. Orada o rahatsızlık dile getiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanı da o rahatsızlığa katılıyor. Elbetteki AK Parti'nin görüşlerini temsil imkanı olan isimler ortaya koyar ama kitleler öyle anlamıyor'' ifadelerini kullandı.