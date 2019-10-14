Canlı yayında Esad güçlerinin Münbiç'e gireceği iddiası soruldu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Azerbaycan'ı ziyaret edecek. Erdoğan Azerbaycan seyahati öncesi havalimanında açıklama yaptı. Ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Şam rejimiyle Türkiye'ye karşı yaptığı anlaşma kapsamında Suriye ordusunun ülkenin kuzeyine doğru ilerlemeye başladığı iddia edildi. "DEDİKODU YAŞANIYOR" Şam yönetimi ile YPG'nin anlaşması ve Esad güçlerinin Kobani ve Mümbiç'e girmesi konusundaki soruya yanıt veren Erdoğan, "Şuan itibariyle çok sayıda dedikodu dolaşıyor. Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor Ancak Mümbiç konusundaki planlarımız devam ediyor. Bizim oraya yerleşmek gibi bir niyetimiz yok. Koalisyon güçleri ile yaptığımız mutabakatta buranın 90 gün içinde terörden temizlenmesi yönündeydi. Terörden temizledikten sonra buraya gerçek sahipleri geri dönecek. Münbiç konusunda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız." diye konuştu.

"BİZ DOĞRUYU ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Gerçekleri karartmanın mümkün olmadığını da belirten Erdoğan, "Şu anda da aynı taktiği içeride ve dışarıda uyguluyorlar. Gerçekleri karartmak mümkün değil. Ortada şehitlerimiz var. Havan topları neticesinde yaralı olanlar, evlerini boşaltanlar var. İstediği kadar hedef saptırsınlar, gerçekleri halkımız görüyor. Biz de medya vasıtasıyla bunları anlatmaya gayret ediyoruz. Onlar sahtekarlıklarını yapacak, biz ise doğruyu anlatmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Uluslararası kamuoyunda ülkelerin devlet başkanlarından çok ciddi tepkiler gelmişti geçtiğimiz günlerde. Sonra çelişkili açıklamalar geldi. Gün geçtikçe bu tepkilerin yönünün değişeceğine yönelik bir şeyiniz var mı?" şeklindeki sorusu üzerine, bu tepkilerin daha da değişeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Çünkü biliyorsunuz yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Gerçek bu. Şu anda da cereyan eden hadiseler karşısında bütün bunları görüyorlar. Ben dün Şansöyle Merkel ile görüştüm. Bir önceki gün İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile görüştüm. Görüşmelerimde de birçok gerçekleri maalesef bilmediklerini ve çok ciddi bir dezenformasyon baskısı altında olduklarını gördüm. Tabii kendilerine bu gerçekleri de anlattım. Dedim ki 'Eğer burada samimi bir yaklaşımınız varsa, sizler koalisyon güçleri içerisindesiniz'. Aslında biz de koalisyon güçleri içerisindeyiz. Koalisyon güçleri içerisinde sizler burada doğruyu mu arıyorsunuz? Yoksa... Tabii bizim bir şeyimizi bunlar gizlemeye çalışıyorlar. Nedir o? Biz NATO müttefiki olan bir ülkeyiz. Dikkat edin bu ülkelerin hepsi NATO üyesi. NATO'nun 5. maddesi var. Biz bir terör örgütünün şu anda baskısı altındayız, tacizi altındayız. Buna karşı 5. maddede bunların kimin yanında yer alması lazım. Bizim yanımızda yer alması lazım. Siz bir NATO üyesi müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız? Yoksa terörle mücadele görevi olan NATO'ya karşı kimin yanında yer alacaksınız? Bu teröristlerin yanında mı yer alacaksınız. Tabii cevap veremiyorlar." Yaptıkları şeylerin gayesi ve sebebini anlamanın mümkün olmadığını vurgulayan Erdoğan, "İnsan bazen düşünüyor. NATO üyesi ülkeler içerisinde tek halkı Müslüman olan ülke Türkiye. Acaba buradan mı? Buraya doğru iş kanalize oluyor. Bu teröristlerin ise yapısı belli. Görevi aynı zaman teröre karşı da mücadele vermek olan NATO, 5. madde noktasında da şu anda pasif. Fakat NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ziyaretimize geldi, kendisiyle görüştük. Dışişleri Bakanımla görüştü. Gayet güzel açıklamalar yaptı. Benimle yaptığı görüşme de gayet güzel geçti. Onun duruşu çok çok farklı ama üye ülkelerin bir kısmının duruşu farklı. Belli konuşmaları yaptıktan sonra mesela Sayın Boris Johnson 'Ben o zaman nasıl yardımcı olabilirim?' noktasına geldi." diye konuştu.

"ŞU ANDA ETKİSİZ HALE GETİRİLENLERİN SAYISI 550'YE ULAŞTI"

Erdoğan, bu noktada dik duracaklarını ifade ederek, "Şu anda özelikle teröre ve teröristlere karşı, bizim biliyorsunuz Kürtlerle herhangi bir bölgede savaşmak, böyle bir şeyimiz yok. Biz devletiz. Karşımızda bir terör örgütü var. Dolayısıyla terör örgütüyle savaş olmaz, mücadele olur. Savaş ise devletler arasında olur. Bu hassasiyetimizi de ortaya koyuyoruz. Ona göre bu mücadeleyi sürdürüyoruz. Şu anda Ayn el-Arap ve Münbiç olayı bir taraftan devam ediyor. Bunun yanında gerek ABD, gerek Rusya'yla olan görüşmeleri arkadaşlarımız Milli İstihbarat olsun, Savunma Bakanımız olsun aynı şekilde sürdürüyorlar." şeklinde konuştu.Bu süreci aynı kararlılıkla devam ettirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Zaten sizler rakamları yayınlıyorsunuz. Şu anda etkisiz hale getirilenlerin sayısı 550'ye ulaştı 8.30 itibarıyla. Bunların içerisinde 500 ölü var. Bunun yanında 26 yaralı, 24 teslim olan var. Bu şekilde mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor, devam edecek." ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini "Biz programımızı inşallah bugün ve yarın devam ettirip, yarın akşam da dönme niyetindeyiz." şeklinde tamamladı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'nda Amerikan yönetiminin Suriye'nin kuzeyinden tamamen çekilme kararı almasının ardından, Esad'ın kontrolündeki Suriye ordusunun 48 saat içinde Münbiç ve Kobani'ye gireceği iddia edilmişti.