Canlı yayında 'deve idrarı' ikramı

YILDIZ Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Taslaman ile Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ebubekir Sifil, Habertürk TV'de Veyis Ateş'in konuğu oldu. Canlı yayında "Hadisler İslam'da hüküm çıkarmak için referans kaynağı mıdır, değil midir?" sorusu tartışıldı. Taslaman ile Sifil arasındaki 'Hadislerin kaynağı nedir?' tartışmasında 'deve sidiği' hadisi konuşulurken ilginç anlar yaşandı.

DEVE SİDİĞİ HADİSİ GÜVENİLİR'

İlahiyatçı Sifil ise, deve sidiği içmenin şifalı olduğunu belirten hadisin sahih (doğru-güvenilir) olduğunu savundu ve deve idrarının şifa olduğunu iddia etti. Ancak, sadece damızlığa çekilen deve idrarının tüketilmesi gerektiğini söyleyerek Taslaman'ın kendisine sunduğu deve idrarını içmeyi kabul etmedi.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Türk televizyon tarihinde eşine az rastlanacak türden bir polemiğe sahne olan tartışma, Twitter'da da #kimhaklı hashtagi ile en çok konuşulan konu oldu.