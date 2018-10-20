HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin partisinin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi yönünde karar verebileceğini belirtti. Bilgen, "AİHM kararı öncesinde tahliye etmeyi düşünebilirler" dedi.
BİLGEN: AİHM KARARI ÖNCESİ TAHLİYE DİLEBİLİR
Ayhan Bilgen, katıldığı bir televizyon programında, canlı yayında sorularını yanıtladı. Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili olarak AİHM'i beklediklerini belirten Bilgen, buradan tahliye kararının çıkabileceğini söyledi. Bilgen, "AİHM'den tutuklulukla ilgili olumlu bir karar çıkacağını bekliyoruz. AİHM öncesinde tahliye etmeyi düşünebilirler" dedi.
Canlı yayında açıkladı: Demirtaş tahliye edilebilir
HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, katıldığı bir televizyon programında, partisinin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, önümüzdeki günlerde tahliye edilebileceğini söyledi
HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin partisinin önceki Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi yönünde karar verebileceğini belirtti. Bilgen, "AİHM kararı öncesinde tahliye etmeyi düşünebilirler" dedi.