Canlı yayına mesaj gönderdi! Muharrem İnce'den "Kendimi yakarım" resti

SÖZCÜ Gazetesi'nin iddiasına göre gazeteci Rahmi Turan, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen ismi açıkladı. Turan, Sözcü Gazetesi'ne yaptığı açıklamada, "Kaynağımın bana söylediğine göre, Beştepe'de Erdoğan'la görüşen CHP'li isim Muharrem İnce'ymiş" dedi.

CANLI YAYINDA İNCE'NİN GÖNDERDİĞİ MESAJI GÖSTERDİ

Gündeme bomba gibi düşen bu iddia sonrası tüm gözler Muharrem İnce'ye çevrildi. CNN Türk'te canlı yayında konuklarından olan Barış Yarkadaş, Muharrem İnce'nin Sözcü'nün iddiası sonrası kendisine gönderdiği mesajı gösterdi.

"TAKSİM'DE KENDİMİ YAKARIM"

Konuşmanın görüntüsünü gösteren Yarkadaş, İnce'nin "Eğer benim görüştüğüme dair bir belge varsa Taksim'de kendimi yakarım" dediğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, "Erdoğan'la görüşen CHP'li" başlıklı yazısında, CHP'li bir ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de görüşme gerçekleştirdiğini Erdoğan'ın da o isme "CHP'nin genel başkanı olmalısın" dediğini yazdı.

Bu iddialar üzerine cumhurbaşkanlığı makamından yapılan açıklamalarla söz konusu yazı yalanlandı. Yazının yalanlanması üzerine Rahmi Turan, Beştepe'ye giden ismin Muharrem İnce olduğunu söylemişti.