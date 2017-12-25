Canlı bomba olma hazırlığındaki terörist eyleme böyle gönderilmiş!

KONYA Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 5 Mayıs 2016 günü Karatay İlçesi Tatlıcak Mahallesi'nde oturan Şırnak nüfusuna kayıtlı Şeref B.'nin evine şüpheli bir kadın geldiği ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren polis, eve gelen şüpheli kadının, canlı bomba kadın terörist listesinde bulunan ve Konya'ya da eylem yapmak için gelen Adıyaman nüfusuna kayıtlı Necla Yıldız olduğunu tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis, Şefer B.'nin evine operasyon düzenledi. Necla Yıldız'ın burada bulunmaması üzerine Şeref B.'nin kardeşlerinin evine de baskın yapıldı. Ancak buralarda da bulunmayan Yıldız, merkez Selçuk ilçesinde eğlenmeye gittiği bir kafede yakalandı. Necla Yıldız ile birlikte irtibatlı olduğu Şeref B., kardeşleri Heybet ve Kudret B. ile yakınları Emrah A. ve Ömer N. gözaltına alındı. Necla Yıldız ve diğer 5 şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Ancak şüphelilerden Kudret B., Necla Yıldız ve diğer şüphelilerin eylem hazırlığında olduğunu itiraf etti. Kudret B. ifadesinde, Necla Yıldız'ın, kendisinden patlayıcı yapımı için 'Amonyum nitrat' istediği söyledi.

SEVGİLİSİ SAYESİNDE ÖRGÜTE KATILMIŞ

Necla Yıldız'ın, 3 yıl önce Selçuk Üniversitesi'nde öğrenim gördüğü sırada tanıştığı 'Roni Serhat' kod adlı YDG-Hli Mehmet Şefa Gündüz birlikte olmaya başladıktan sonra örgüte katıldığı ortaya çıktı. İki sevgilinin geçen yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki çatışmalara katılmak için Diyarbakır'a gittiği ve orada güvenlik güçlerine yönelik saldırılara katıldığı ileri sürüldü. Batmanlı Mehmet Şefa Gündüz, 27 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakırın Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri arasında kalan bölge de güvenlik güçleriyle girdiği çatışma da öldürüldü.

SEVGİLİSİ ÖLÜNCE KOBANİ'DE CANLI BOMBA EĞİTİMİ ALDI

Necla Yıldız'ın, sevgilisinin çatışmada ölmesinin ardından bir süre Sur'da çatışmalara katıldığı ve daha sonra da Suriye'nin Kobani bölgesine giderek burada canlı bomba eğitimi aldığı ileri sürüldü.

'İNTİKAM AL' DENİLEREK KONYAYA GÖNDERİLDİ

Necla Yıldız'ın, yaklaşık 6 ay burada eğitim aldığı ve bu sırada örgüt üyeleri tarafından 'Sevgilini öldürenlerin intikamını al' diyerek bombalı eylem için hazırlandığı iddia edildi. Ardından da Kobani'deki kampta tanıştığı ve yine polisin aranan canlı bombalı terörist listesinde yer alan Jinda kod adlı Zeynep B.'nin Konya'da yaşayan kardeşleri Şeref B., Heybet B. ve Kudret B.'nin yanına 4 Mayıs günü gönderildiği ileri sürüldü.

Necla Yıldız ve diğer 5 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.