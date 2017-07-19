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Canikli'den kritik 'FETÖ' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli bugüne kadar kamudan çıkarılan 111 bin kişiden daha fazla sayıda FETÖ’cünün, halen devlet kadrolarında olduğunu söyledi

Canikli'den kritik 'FETÖ' açıklaması

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli bugüne kadar kamudan çıkarılan 111 bin kişiden daha fazla sayıda FETÖ’cünün, halen devlet kadrolarında olduğunu söyledi

19 Temmuz 2017 Çarşamba 12:19
Canikli'den kritik 'FETÖ' açıklaması
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14 TEMMUZ günü çıkarılan son KHK ile kamudan ihraç edilen 7 bin 400 kişiden büyük bölümünün de ''Kripto'' (Kendini gizleyen) olduğunu açıklayan Canikli, TBMM Genel Kurulu'nda OHAL'in uzatılmasına ilişkin tezkere ele alınırken önemli açıklamalar yaptı.

"ÖNEMLİ BÖLÜMÜ KRİPTO"

Örgütün kendini gizleme, kamufle etme ve kripto kalma yönünün ne kadar kuvvetli olduğunu biliyoruz.

En son KHK'da yaklaşık 7 bin 400 kişi ihraç edildi. Bunların önemli bir bölümü kripto. Bilinen kriterlerin hiçbirisine takılmamış, okullarda okumamış, ByLock kullanmamış ya da buna benzer kriterlere takılmamış ama başka yöntemlerle, farklı yöntemlerle o örgütle bağı olduğu kesin olarak tespit edilmiş olanlar, hâlen çıkmaya devam ediyor.''

''İZ BIRAKMAYAN FETÖ'CÜLER''

''Halen de isimlendirme noktasında bilmediğimiz ama kesin olarak varlığına inandığımız kripto örgüt mensupları kamuda ve diğer kuruluşlarda var. İlk adım olarak bu ihraçların çok hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için buna yönelik olarak bir hukuk oluşturuldu. Bu düzenleme olmasa, bugün de örgüt, bütün kadrolarıyla kamuda yine etkili olarak karar alıp, uygulayabilir bir konumdaydı.

İHRAÇ EDİLENDEN DAHA FAZLA VAR

111 bin 240 kişi ihraç edildi. Toplam kamuda çalışan sayısı ise 3 milyon 530 bin 031. Ama bugün kamuda ihraç edilenden daha fazla, bu örgüte bağımlı ve örgütün talimatlarını sorgusuz sualsiz yerine getirecek kadar hem kalbini, ruhunu, hem de aklını oraya teslim etmiş olan kamu çalışanı olduğunu biliyoruz. Bunlardan iz bırakanların önemli bir bölümü, üst seviyede olanların tamamı ihraç edildi. İhraç edilmeyenler iz bırakmamış olanlar.''

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Anahtar Kelimeler:
Nurettin CanikliFetö
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