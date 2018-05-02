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Caner, milletvekilliği için ilk adımı attı! İşte aday olduğu parti

Evlilik programlarıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Caner Toydar, AK Parti'den İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı oldu

Caner, milletvekilliği için ilk adımı attı! İşte aday olduğu parti

Evlilik programlarıyla adını tüm Türkiye'ye duyuran Caner Toydar, AK Parti'den İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı oldu

02 Mayıs 2018 Çarşamba 18:56
Caner, milletvekilliği için ilk adımı attı! İşte aday olduğu parti
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EVLİLİK programlarında tüm Türkiye'ye kendisini tanıtmayı başaran Caner Toygar, AK Parti'den İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı oldu.

Aday adaylığı için başvuru yapan Toygar, başvuru sırasında çektirdiği fotoğraflarını Instagram hesabından paylaştı.
"GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İÇİN BEN DE VARIM"

İşte Caner Toygar'ın paylaşımına eklediği not:

Ülkemizin zorlu bir dönemden geçtiği bu zor süreçte millet aşkıyla büyüyen ve bu kutlu yürüyüşe ışık tutan AK Parti ile çocuklarımızın gençlerimizin daha yeni ufuklara açılması, daha güzel yarınlara kavuşması ve daha güçlü bir Türkiye için bende varım... Saygılarımla...

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Anahtar Kelimeler:
Evlilik ProgramıCaner ToydarAK Parti
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