Canan Kaftancıoğlu hakim karşısına çıktı

CUMHURBAŞKANINA hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve terör örgütü propagandası yapmak' suçlamalarıyla hakkında dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu bugün hakim karşısına çıktı.

17 yıla kadar hapisle yargılanan Kaftancıoğlu'na destek amacıyla yüzlerce kişi de 'Hak, hukuk, adalet' sloganlarıyla İstanbul Adliyesi'ne geldi.

MAHKEME SALONUNDA TARTIŞMA

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Kaftancıoğlu'na savunma için ek süre verilmezken, reddi hakim talebine ilişkin karar verilmeden duruşmaya devam edildiği için mahkeme salonunda tartışma çıktı.

Kaftancıoğlu'nun savunmasını avukat Fikret İlkiz yaptı. Hakimin, avukatların duruşma düzenini bozduğunu iddia ederek salondan çıkarılacaklarını söylemesi de tepki çekti. Söz almadan konuştuğu gerekçesi ile avukat Ömer Kavili salondan çıkarıldı.

"MÜŞTEKİ MAKAMI İDDİA MAKAMININ YERİNE GEÇMİŞTİR"

Karşı tarafın avukatı ise Kaftancıoğlu'nun tweetlerine ilişkin açıklama yaptığını ve fikrinin değişmediğini söylediğini belirtti. Avukat, reddi hakim talebinin de reddedilmesini istedi.

Savunma avukatı, "Müşteki makamı iddia makamının yerine geçmiştir, katılma talebi konusunda neden bizim görüşümüzü almadınız? Usül olarak hatadır, kanun nezdinde yok hükmündedir" dedi.

Mahkeme, duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi.

KAFTANCIOĞLU: BU MEVSİME BİZ MEVSİMİ DİYORUM

Duruşma sonrası açıklama yapan Canan Kaftancıoğlu, "Bu sıcağın altında destek için gelenlere teşekkür ediyorum. Herkesin yapacağı daha önemli işleri varken bu davada bizi bir araya gelmek zorunda kaldık. İddianamelerdeki suçlamaları asla ve asla kabul etmiyorum. 31 Mart başarısından hemen sonra suçlanıyorum. Yıllar sonra söylemelerin dava konusu olmasının tek bir sebebi var; biz mevsimi başlıyor. Toplumsal olaylara ilişkin tepki vermemden daha dolay bir şey olamaz. İstanbul'dan yanan umut ışığı birilerini rahatsız etti. Soruşturma dosyası İl Başkanı olmamdan hemen sonra hazırlandı, iddianame 31 Mart'tan sonra hazırlandı. 23 Haziran seçimlerinin hemen ardından hâkim karşısına çıktı. Tüm hukuki haklarımı sonuna kadar savunacağım. Ek süre talep ettik. Her ne kadar zorlansak da… Yine yargı hızlı çalışarak 18 Temmuz'a gün verdi. Ben bu yüzden bu mevsime biz mevsimi diyorum." diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 28 Haziran 2019, 11:47