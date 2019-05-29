Canan Güllü açıkladı, o kitaptan başkaları da var

İÇERİSİNDEKİ iğrenç ifadelerle Türkiye'yi ayağa kaldıran pedofili içeren kitapla ilgili olarak Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusunu kitabın bölümlerin açıkça yazılmasına tepki gösterildi. Bu tür açıkça yazmaların daha çok yol gösterici olduğuna dikkat çekildi.

TKDF'nin açıklaması şöyle:

"Günboyu malum kitapla ilgili sessiz kaldık.Çünkü her tıklandığında bu tür yayınların yaygınlaştığına ve yol göstericiligine inanlardanız.Haftasonu bize ulaşan bu kitabın sayfalarını okumak çok zordu.Whatsapp gurubumuzda bulunan 30 İl Barosunun Kadın Hakları merkezleri ile karar aldık ve kitaba ulaşarak numaralı sayfalı bölümleri üzerinden dava açma girişimlerinde bulunuldu.Barolar Birligi de dahil olmak üzere.Ancak bizim gösterdiğimiz özene inat tüm sosyal medyada ve gazetelerde internet haberciliginde sayfalar olduğu gibi yayınlandı. Mücadelemiz yayını toplatmak ve buna vize veren bakanlığın yayın ilkelerini uygulama aksaklıklarının giderilmesini sağlamakÖzellikle Uluslararası Istanbul sözleşmesine ve çocuk hakları bildirgesine imza atan ülkemizin gereklerini yerine getirmeyenler icin suç duyurusunda bulunmak.

BANDROLÜ KİM VERİYOR ?

Biraz önce Kültür Bakanlığınında suç duyurusunda bulunduğu haberini ögrendik.Gariplikte burada değil mi?Bandrolü kim veriyor ? Takipteyiz. Lütfen bundan sonra çocukların yüksek yararı için bu konuların paylaşımında dikkatli olalım.

CANAN GÜLLÜ: PEŞİNİ BIRAKMIYORUZ

Açıklama ile ilgili konuştuğumuz TKDF Başkanı Canan Güllü, " Açıklamak istemiyorum çünkü reklamı oluyor hemen. Ama o yazarın başka kitaplarının da olduğunu öğrendik. Peşini bırakmıyoruz. " dedi.

KAYNAK: TÜRKİYE GÜNDEM